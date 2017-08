El Barça admite el "disgusto" por la marcha de Neymar

El Barça admite que la marcha de Neymar ha causado "un disgusto" en la entidad: por la decisión del futbolista de abandonar el Camp Nou y por las formas que ha utilizado hasta forzar su salida pagando los 222 millones de la cláusula de rescisión.

"Es evidente que queríamos que siguiera", admite Josep Vives, el portavoz del club, partidario de que el equipo y sus aficionados miren hacia adelante. Entre otras razones, porque en el Camp Nou continúa el "mejor jugador de la historia de este deporte". O sea, Leo Messi, que ya renovó, aunque no haya firmado. Y de la palabra del argentino no hay duda.

LA PRIMA NO SE PAGA

No había tampoco dudas, seguramente, en la de Neymar cuando en octubre rubricó la renovación hasta el 2021. Entonces el Barça le garantizó una prima extraordinaria a la ficha, que se incrementó en diez millones. Pagó una parte de ese premio y quedaba pendiente otro plazo de 25 millones que debía saldarse antes del 31 de julio. Ese era uno de los motivos por los que, sospecha la entidad, Neymar no manifestaba su voluntad de irse. El Barça canceló el pago y depositó el cheque en un notario.

Ese cheque vuelve a este en poder del Barça. "No vamos a pagar la prima de renovación", ha asegurado Vives, antes de exponer que la entidad se comprometió ante el notario a entregarla si se daban tres condiciones: que los Neymar no hubieran negociado con ningún club el mes anterior al momento del cobro -es evidente que ya había pactado con el PSG-, que el jugador manifestara explícitamente su voluntad de seguir (tampoco) y que se pagaría el 1 de septiembre si, efectivamente, el brasileño continuaba.

DOS TALONES

Ante la suma de todas esas evidencias, en la caja fuerte descansan dos talones: el de los 25 millones y el de los 222 millones. Este último aún no se ha cobrado, y mientras el Barça no vea ingresada la cláusula no enviará el 'tránsfer' de Neymar a la federación para que a su vez lo remita a la FIFA. Neymar será presentado este viernes en París pero no debutará el sábado con su nuevo equipo ante el Amiens en el estreno de la liga francesa.

Mientras tanto, el Barça construye un dossier que quiere remitir a la UEFA para exponer todos los detalles de la operación. "Lo hacemos porque entendemos que debemos proteger las normas del 'fair play' financiero", argumentó Vives.