Azafatas en el aire

Son mujeres objeto? ¿Dan una imagen sexista? ¿Sobran en los podios de los eventos deportivos? O, en cambio, ¿son profesionales que hacen su trabajo, que sirven para vender y promocionar la marca publicitaria que les paga y que ejercen una labor parecida a las modelos que aparecen en espots televisivos, en los anuncios de prensa y revistas, o que trabajan en las mejores ferias comerciales del mundo?

La polémica sobre si las azafatas deben seguir entregando los premios en deportes como el ciclismo y aparecer en las parrillas de salida de los grandes premios de automovilismo y motociclismo está servida desde el momento en que el Gobierno del Sur de Australia ha suprimido la presencia de modelos femeninas en la primera carrera ciclista del año, el Tour Down Under, que comienza el martes en Adelaida. "No tiene sentido que se pague a azafatas con dinero público y luego se tenga que subvencionar tratamientos por trastornos psicológicos vinculados con la imagen corporal", declaró Leon Bignell, ministro de Deportes del gobierno del Sur de Australia. Jóvenes valores del ciclismo sustituirán a las azafatas, en una medida que, en principio, no será secundada por ninguna otra carrera profesional, incluidas Tour, Vuelta y Giro.

El Tour continuará contratando a 'top models', elGiro (la carrera con el vestuario menos apropiado y extremo) seguirá contando con Miss Italia para entregar cada día la 'maglia rosa' y la Vuelta mantiene a sus modelos que ficha a través de las agencias del sector con las que lleva trabajando desde hace años.

Sin embargo, la medida australiana ya ha sido apoyada por algunos ciclistas, como Mikel Landa (tercero del Giro del 2015). "Las azafatas sobran en los podios. Es tratarlas como objetos", declaró esta semana. "Hay que cambiar esta costumbre. Sobra y está anticuada. No me gusta ver a chicas florero en los podios", afirmó el pasado jueves la excorredora y medallista mundialista, Dori Ruano, durante la presentación de la Vuelta 2017, en Madrid.

CONTRAPUNTOS DISTINTOS

En la misma línea, Gemma Lienas, escritora feminista, cuestiona que la presencia de azafatas en los podios deportivos sea un referente. "¿A qué sería absurdo que el premio lo diera un chico en bañador? ¿Verdad que sí? Esta función la deberían ejercer chicos y chicas que fueran jóvenes valores del deporte. Además creo que es un trabajo discriminatorio y que atenta a la Constitución pues solo pueden ejercerlo una serie de chicas que cumplan requisitos tales como una altura mínima y una edad y un peso determinados".

En el otro lado, ciclistas de la talla de Alberto Contador defienden la presencia femenina en los podios de las carreras. "Yo no las veo como chicas florero si no más bien como unas azafatas que dan visibilidad a una marca determinada". Y Óscar Pereiro, ganador del Tour del 2006. "Yo no creo que sobren y dudo que los patrocinadores prefieran que sean los políticos quienes entreguen los premios que pagan".

EL MUNDO DEL MOTOR

Curiosamente, los primeros en implantar la paridad de género entre los azafatos/as fueron losorganizadores del Gran Premio de Europa de F-1, en el desaparecido circuito de Valencia, en el 2008, una medida que pasó muy desapercibida.

En la F-1 nadie habló de escándalo, ni de explotación sexista, hasta que el británico Lewis Hamilton, en el Gran Premio de China del 2015, roció de champán a una de las azafatas del podio. "No es forma de tratar a una mujer", lo censuró la prensa china. Y, en Inglaterra, asociaciones feministas y de defensa de los derechos de las mujeres condenaron la actitud de su campeón. A raíz de las protestas por el podio de China, los organizadores del Mundial de resistencia anunciaron su adiós rotundo y definitivo a las 'grid girls' o chicas de parrilla. "No se verán más en nuestras carreras. Forman parte del pasado. La condición de la mujer es algo diferente hoy en día", comentó entonces Gérard Neveu, responsable de las 24 Horas de Le Mans. La resolución contó con la adhesión del piloto británico Anthony Davidson. "Es un concepto pasado de moda. El mundo ha cambiado y el automovilismo también debe ponerse al día. Era algo un poco sexista", admitió.

EL CASO DE MÓNACO

Poco después, el Gran Premio de Mónaco de F-1seguía el ejemplo, con una decisión que no gustó a los pilotos. Sebastian Vettel se quejó a la organización. "¿Por qué no hay chicas en la parrilla? Esto es inaceptable. Voy a tener que ir a hablar con Bernie (Ecclestone, patrón de la F-1) para saber qué ocurre. No es nada divertido aparcar tu monoplaza detrás de Jorge o David, los chicos que sostienen el cartel con mi nombre. Es una tradición y no hay que romperla".

A finales de esa misma temporada, el trazado de Interlagos (Brasil) optaba por modificar su política y mandaba contratar el mismo número de azafatas que de azafatos al objeto de "reflejar el pensamiento moderno de las gentes brasileñas".

LAS MOTOS

En el Mundial de motociclismo nunca ha habido tanto ruido. Si ha habido, en efecto, momentos puntuales como la presencia, en elGran Premio de Aragón de 2015 de esa misma mezcla de chicos y chicas en la parrilla o aquel muchacho que hizo de 'sujeta paraguas' a Ana Carrasco en el Gran Premio de Holanda del 2014, en 'la catedral' de Assen

. Y, cómo no, también pilotos, aunque muy puntualmente, ya que ninguno de ellos ha querido expresarse al respecto al ser preguntados porque se trata "de una polémica absurda". Sin embargo, el italiano Andrea Iannone, en el 2012, afirmó en una entrevista en 'El País' que no le gustaba que hubiesen chicas en la parrilla. "Aquí estamos para correr, no se juega con las chicas. Eso, para después de las carreras".

Así, el portavoz de la compañía Dorna, organizadora del Mundial de motociclismo, expresó su sorpresa porque se cuestionase la labor de uno de los trabajos más comunes en el 'paddock'. "Para nosotros, las azafatas/os juegan un papel mucho más completo y difícil que el de simples figuras. Son parte activa del campeonato, como los pilotos, los ingenieros, los mecánicos, los telemétricos, los comisario; un trabajo más".

LA OPINIÓN DE LA EXPERTA

Vicky Valdazo, propietaria de la agencia Grandes Rasgos, una de las empresas que más trabajan en el Mundial de motos, F-1, congresos y eventos, mostró su indignaciónpor la polémica "porque casi todos los que opinan sobre el trabajo, la función, la representación de estas chicas, o muchachos, no tienen ni idea de lo que hablan ¡ni idea!".

A Valdazo le duele que se considere este como un trabajo "menor". "Yo en un gran premio de motos o de F-1, puedo tener en representación de los patrocinadores, a una piloto de aviación, dos doctoras en medicina, dos ingenieras agrónomas, una veterinaria y hasta una periodista…. y así podría relatar un montón de casos de chicas que se ganan la vida o se pagan sus estudios superiores haciendo este trabajo y, por supuesto, aguantando a algunos babosos, mucho más de lo que los aguantaríamos nosotros".

LA DEFENSA

"Me encantaría que muchos de los que opinan sobre este tema, tuviesen los estudios que tienen todas ellas, hablasen dos, tres y hasta cuatro idiomas y, sobre todo, se preparasen los eventos como se los preparan ellas", insiste Valdazo, que, según su experiencia profesional, no solo viven de su imagen sino de todo el trabajo que desarrollan, a lo largo del evento, del gran premio o del congreso, para la compañía que las contrata. "El proceso de selección de estas chicas o chicos, es durísimo y seguro que muchos hombres no lo pasarían, pues, al margen de ser la imagen de la firma que las contrata, acompañan a los invitados, les informan, les cuentan de qué se trata el evento, suministran información y, lógicamente, antes precisan de una preparación previa notable".

Eso sí, su empresa no permite a sus clientes vestir provocativamente a las azafatas. "Yo no quiero que mis azafatas provoquen con la vestimenta. Es una opción de ellos, pero en mi empresa no lo permito. Y ellos lo saben".