El Árcangel, segundo estadio con más asistencia de Segunda

El Arcángel es el segundo estadio de la categoría de plata que más aficionados congrega cuando juega su equipo. Con una asistencia media de 13.488 espectadores (según los datos de asistencia que facilita la LFP durante el partido y que no hace tanto hasta se anunciaban por megafonía en el estadio para júbilo del aficionado), el coliseo ribereño solo es superado por La Romareda, que apenas tira de 2.000 espectadores más por partido pese a tener casi 5.000 abonados más que el club blanquiverde. Igualmente, hay que tener en cuenta la población de Zaragoza supera los 650.000 habitantes, mientras que la de Córdoba no llega a los 350.000, por no hablar de la historia deportiva del conjunto maño, aunque esté venida a menos en la última década. Igualmente, la capacidad de La Romareda es de 35.000 espectadores, mientras que El Arcángel no llega a los 22.000 asientos.

LOS QUE MÁS TIRAN

Zaragoza, Córdoba, Oviedo, Cádiz y Levante, los cinco con aspiraciones de ascender a la máxima categoría del fútbol nacional y todos metidos en la pelea por los puestos de promoción, con los blanquiverdes como equipo descolgado de este grupo pero a 2 puntos del play-off.

También partía con la intención de meterse en promoción el Mallorca, el sexto equipo que más aficionados congrega, aunque los bermellones están en puestos de descenso. Los equipos con campos pequeños, obviamente, son los que menos público van a verlos: Alcorcón, Numancia, Huesca o Mirandés.

SE AUSENTAN LOS ABONADOS

Pese al incremento más que considerable de la asistencia media en los últimos años a El Arcángel, al igual que en otros tantos campos de Segunda, llama la atención el alto grado de absentismo de media de los abonados a los clubs. Así, por ejemplo, en los partidos del Córdoba se suelen ausentar de media unos 2.000 abonados, claro que los precios de los carnés en El Arcángel están muy por debajo del precio del mercado. Sin embargo, en Zaragoza, suelen faltar de media unos 5.000 abonados. Mientras, en Oviedo (el segundo club con más abonados según los datos de la LFP) faltan de media unos 8.000. También es llamativo el absentismo en Ciutat de Valenciá. Pese a dominar la clasificación y ser el más firme candidato al ascenso, más de 7.000 abonados faltan de media en lo que se lleva disputado de Liga.

Casi 2.000 abonados de la entidad blanquiverde se ausentan de media en el coliseo ribereño

En el lado opuesto, el Tenerife, en pugna por el play-off, es el único equipo que tiene una asistencia media superior al número de abonados.

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN

Con esos datos de absentismo de los abonados, el porcentaje medio de ocupación en los campos de Segunda no llega al 43%. El del Reus, el equipo revelación, es el campo que más lleno se ve, con una ocupación media del 75%, mientras que El Arcángel es también el segundo (64%).