Alonso da a entender que, en 2018, no estará en McLaren

El español Fernando Alonso, bicampeón del mundo de F-1 con Renault en 2005 y 2006, empieza ya a tomarse, casi a risa, a broma, los problemas que sufre, a diario, en su McLaren-Honda, que hoy, en Sochi, le ha dejado tirado a 200 metros de la parrilla de salida, justo cuando se ha parado y ni siquiera poder completar la vuelta de formación. Ha sido, según contó el asturiano, un problema en la unidad del motor que recupera energía, es decir, en el propulsor Honda, de nuevo. Avería que le ha hecho declarar a Alonso que “veremos qué pasará, en 2018, con cada uno de nosotros”, como dando a entender que ya medita no renovar con su actual equipo.





FALLO MECÁNICO

“Ha sido, sí, un fallo mecánico, un fallo eléctrico, que ya me ha empezado a avisar en el inicio de la vuelta de formación, justo cuando he arrancado para ver que todo iba bien”, comentó Alonso ante el micrófono de Movistar+. “Luego, a medida que iba llegando a la parrilla, ya he comprobado que no solo era que no me indicaba nada en mi pantalla, sino que algo más grave ocurría. Y, sí, al final se ha parado el coche del todo y no hemos podido ni siquiera tomar la salida”.

Alonso reconoció que, de cara al Gran Premio de España, que se celebrará dentro de quince días en el Circuit de Catalunya (14 de mayo), “tenemos mucho que mejorar y veremos si hay alguna cosa nueva”. El bicampeón asturiano reconoció que los pilotos no pueden hacer mucho “o nada” cuando el coche no es fiable. “Nosotros nos preparamos física y mentalmente, llegamos al circuito, trabajamos con nuestros ingenieros, lo dejamos todo en la pista y, si el coche no va, nos volvemos a casa, seguimos metiéndonos en el gimnasio y preparándonos a tope para, llegado el siguiente gran premio, ayudar todo lo que podemos. No hay más, no podemos hacer más”.





SAUBER SÍ CONFÍA EN HONDA

Y, entonces, una televisión suramericana le preguntó si entendía que la escudería Sauber haya anunciado ya que, la próxima temporada, tendrá motores Honda. “Bueno, no sé, es una pregunta para ellos. Si han tomado esa decisión es que pueden pensar que es lo mejor para ellos, creerán que es el motor ideal. No sé, ya veremos que es de cada uno de nosotros en 2018”.