Álex Abrines : "He cumplido un objetivo: debutar en los playoff"

Álex Abrines vio cumplido su primer objetivo como profesional al hacer el debut en un partido de playoffs con su equipo de los Thunder de Oklahoma City, y aunque lo perdieron de visitantes (118-87) ante los Rockets de Houston, sin duda, fue una meta cumplida. "Es complicado estar feliz después de una derrota, pero si, como objetivo de primer año, pues no esta nada mal, el disputar unos playoffs, y ahora quiero llegar a lo más lejos", declaró a EFE Abrines al concluir el partido inaugural de la primera ronda de la Conferencia Oeste que se jugó en el Toyota Center de Houston.

Harden's showing off the full repertoire (31/9/6).@HoustonRockets lead @okcthunder 89-74 on @NBAonTNT after 3. Russ: 22/10/7. pic.twitter.com/yttELCk7dr