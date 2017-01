Alejandro González, con la intención de "consolidar al Córdoba en Primera"

"Mi idea es consolidar al equipo en Primera y que haya estructura para mantenerse". Ese el objetivo que se ha marcado el nuevo presidente del Córdoba CF SAD en la rueda de prensa que ha ofrecido en las oficinas de El Arcángel. Y, más concretamente, "el objetivo es el ascenso, la permanencia en medio y largo plazo y la ciudad deportiva", pese a que el equipo no pase por su mejor momento deportivamente y, de momento, no haya un futuro claro en lo que vayan a ser las tan ansiadas instalaciones del club.

En una charla informal, el joven rector, de 25 años, ha dado varias claves de lo que será su gestión. En un discurso lleno de buenas palabras y mejores formas, González ha anunciado sus intenciones para unificar al movimiento peñístico.

"No puedo hacerme responsable de lo que ha pasado hasta ahora"

Sobre la relación con el Ayuntamiento, un día después de que se viese a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, en el palco de El Arcángel, Alejandro se ha querido desentender de los problemas institucionales que hubiesen hasta el presente. "No puedo hacerme responsable de lo que ha pasado hasta ahora. El estadio es para todo cordobés y estaremos encantados de que venga (Ambrosio) cuantas veces quiera. Tenemos que ir de las manos de las instituciones. Nuestra voluntad es de entendimiento".

"El club está saneado porque la deuda neta es positiva"

El nuevo rector ha defendido la situación financiera del club, del que responde que está "saneado porque la deuda neta es positiva". De hecho, sostiene que "la situación financiera es muy sólida", de ahí que se pudiesen repartir dividendos, una tónica que se presume muy habitual para los próximos ejercicios. Para el próximo verano se estima, según el mandatario, el último pago del concurso y, después, un pago de 500.000 euros.

Reparto de dividendos

"Si dejásemos de invertir dinero de plantilla podría entender el revuelo, que se provocó con el "pionero reparto de dividendos". En este sentido, "hay que sacar el sentimentalismo del reparto. La Liga te da un tope y es muy cauta. Puedes tener más dinero en la cuenta que lo que te dejan gastarte. Y nosotros siempre vamos a tope. No se ve damnificada la política deportiva por el reparto de dividendos. El CSD tiene que estar orgulloso de que un club como el Córdoba CF a punto de desaparecer, seis años después puede repartir dividendos"

Ciudad deportiva, en los tribunales

El mandatario dijo que el club iba a recurrir el fallo judicial que daba la razón al Ayuntamiento en la pugna judicial que ambos mantienen tras la anulación de la cesión de los terrenos del Parque del Canal. "Vamos a recurrir el fallo judicial, por los fallos de concepto, porque en Córdoba ha pasado lo mismo. No nos gusta que el Ayuntamiento lleve a la Fundación a los tribunales. Sería un placer sentarnos y resolver esto entre nosotros sin justicia ni el Rey Salomón. Es importante que el club tenga instalaciones propias. Necesitamos que las instituciones nos ayuden. Tenemos que tener la libertad para elegir dónde queremos estar", por lo que se queda totalmente descartada la opción de Rabanales 21. Ahora bien, también ha advertido de que la situación de la actual ciudad deportiva, la que se llama Rafael Gómez, puede tardar "dos o tres años" en desbloquearse. Demasiado para el nuevo rector que no descarta "avanzar de forma paralela".

Política de fichajes

En cuanto a los movimientos del club en el mercado invernal, Alejandro González sostiene que se atenderá a las peticiones de los técnicos. "Responder a cuanto tenemos para gastar es información muy sensible para el mercado", dijo el mandatario, que defendió la política de no pagar traspasos porque "casi ningún equipo de Segunda paga traspasos". Así pues, el nuevo presidente defendió que "no existe relación entre inversión y resultados deportivos. Los 9 millones de beneficios no significa que lo puede gastar en fichar jugadores. El Almería hizo una inversión estratosférica y no sabemos qué hubiese pasado si el Córdoba hubiese necesitado los puntos en la última jornada. No es problema de técnicos, sino mental", dijo de la actual plantilla que dirige Luis Carrión.