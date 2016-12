Alcorcón, la deseada pedrea

A diferencia de la mayoría, en contra de lo tradicional, no quería el Gordo, sino la pedrea. Y le tocó. El Córdoba buscaba un rival asequible en octavos de la Copa del Rey y le cayó en suerte el más eliminable de todos, el otro equipo de Segunda que quedaba en el bombo: el Alcorcón. Para colmo de baraka, el encuentro de ida se disputará en el Santo Domingo, el 4 de enero a las 19.00 horas, mientras que el de vuelta se disputará en Córdoba el 11 de enero a las 19.00 horas, por lo que El Arcángel deberá ser decisivo para llegar a cuartos de final. Y si todo lo anterior no es suficiente, el azar volvió a sonreír al comprobar que, dados los emparejamientos habidos en este sorteo de octavos, en la siguiente ronda los blanquiverdes podrían medirse a equipos como el Deportivo, el Alavés, el Osasuna o el Eibar por una plaza en semifinales. ¿Acaso alguien duda de que el Córdoba puede acceder a cuartos y que no le sonreiría de nuevo la diosa fortuna?



Javier Jiménez, hasta hace dos días vicepresidente de la entidad blanquiverde, representó al Córdoba en la sede de la RFEF e insistió ante las cámaras en el mensaje mandado en los últimos días: «Queremos llegar lo más lejos posible». Tras salir el Alcorcón como rival de los blanquiverdes, Luis Miguel Carrión habló ante los medios. «Es una eliminatoria bonita, con dos equipos que tendremos ilusión por pasar de ronda y donde esperemos que seamos nosotros», comentó el preparador cordobesista. Un sonriente Carrión, explicó que «queremos llegar lo más lejos posible y Real Madrid, Barcelona, Atlético o Sevilla son equipos con sus puntos débiles, pero menos. Nos ha tocado el Alcorcón y trabajaremos para hacer un buen partido allí y aprovechar la vuelta en casa para pasar la eliminatoria». Eso sí, el entrenador catalán avisó de que «está claro que no va a ser fácil, sino partidos muy complicados y hay que respetar al rival al máximo», aunque «es cierto que tenemos intención de llegar lo más lejos posible y el sorteo es bueno, aunque ellos pensarán igual».

Al contrario que en el ascenso del filial o lo ocurrido con el Málaga, el primer partido de la ronda será esta vez fuera de casa. «El ascenso a Primera también fue en casa primero, pero eso no se puede elegir», comentó Carrión, que rememoró precisamente la eliminatoria ante los malaguistas al excplicar que «el primer partido siempre marca un poco el segundo, así que intentaremos sacar un buen resultado allí para luego acabarlo aquí» para que El Arcángel sea decisivo en el pase a cuartos de final. Esa ronda ha sido la segunda mejor a la que han llegado los blanquiverdes, cuyos aficionados aún recuerdan la eliminación ante el Figueres cuando en octavos había dejado apeado a un Mallorca de Primera con Samuel Etoo en sus filas. El gran hito copero del Córdoba se produjo hace ya casi medio siglo, cuando llegó a semifinales del torneo, en el que fue apeado por el Athletic de Bilbao por un global de 3-0. El Córdoba actual busca ahora igualar aquella actuación. Y tiene grandes posibilidades.