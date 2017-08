"Ahora que no haya demasiado pesimismo"

No ha sido, ni mucho menos, el debut deseado para la temporada de Luis Miguel Carrión. Había muchísima ilusión por los resultados de la pretemporada, el técnico podía haber participado de lleno en la elaboración de la plantilla, pero nada. Al final, pitos para el Córdoba CF. El barcelonés se mostró condescendiente. "Es normal. Es como cuando haces algo bien y luego algo mal, la gente se decepciona. Ni me molesta ni nada. Tenemos que ser fuertes. Tenemos que hacerlo bien y no esperar nada. Pierdes con un mazazo muy grande. Ahora, que dentro de la ciudad no haya demasiado pesimismo. Creo que en Albacete podemos ganar", comentó el preparador blanquiverde, queriendo acabar cuanto antes con el Cádiz para pensar en los siguientes tres puntos.

Y es que la clasificación está ya en la mente del entrenador. "Mi máximo esfuerzo va a ser que esto no sea catastrófico. Esto es una liga muy larga y como mucho el primero nos va a sacar tres puntos. Hay que hacer que lo que trabajemos salga bien".

La derrota duele especialmente por la inercia del equipo y por cómo se produjo, justo como se sabía que se podía producir. "Es un palo perder siempre. Pero haber ganado ocho partidos no significa que ganes el noveno. Habrá que trabajar más y cosas diferentes. Hay que levantar el ánimo porque acabamos de comenzar".

Y, encima, "conocemos al Cádiz desde el año pasado. Sabíamos lo que hacen y lo hacen muy bien. No lo hemos defendido. Sobre todo en el primer gol y luego nos ha lastrado. Hemos trabajado para que no salieran corriendo tan rápido y no hemos estado acertados". Además, Carrión se lamentó de la falta de contundencia de los suyos, especialmente en los dos goles encajados, con salidas rápidas del rival.

Además, el entrenador explicó que el cambio de Joao Alfonso no significaba que fuese el que peor estaba del equipo, sino que el Córdoba intentaba salir con el balón controlado y que por la derecha le estaba resultando imposible. Y máxime después de encajar el tanto. "No me gustan los equipos que cuando les meten un gol se vienen abajo o cuando anotan tienen euforia".

En cuanto al fichaje que avisó el club durante el descanso, Luis Miguel Carrión no quiso dar pistas, más allá de lo que ya se conoce. "Un banda que nos dé amplitud y que tenga velocidad, desborde y gol". Ahora bien, el nombre, para mañana. Desde luego hará falta un toque de ilusión después del duro fiasco del debut liguero.

