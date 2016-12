¿Adiós también a Bijimine?

Ayer se hizo pública también la preselección de la R.D. Congo para la Copa África, en la que aparecía incluido el jugador blanquiverde Jonathan Bijimine. El central cordobesista ha sido incluido en la lista de 30 jugadores para disputar el torneo continental en Gabón y está citado para el próximo 27 de diciembre por su seleccionador, Florent Ibenge, por lo que se entiende que no estará el 29 en la reincorporación del equipo a las órdenes de Carrión. Ibenge deberá hacer siete descartes, aunque en la lista, el jugador del Córdoba aparece como centrocampista. El caso es que si entra en la lista final, Carrión tendría un problema importante. Ausente el franco-congoleño y Deivid por su lesión de larga duración, el único central de los tres con los que comenzó la Liga el Córdoba sería Héctor Rodas, que además está recuperándose de su problema en el hombro, producido durante el encuentro copero en La Rosaleda, del que debió retirarse en el minuto 20. Sin embargo, el técnico blanquiverde continuó mirando al futuro con optimismo, ya que aseguró que la posible baja de Bijimine «no me preocupa, porque por ejemplo el otro día salió Luso de central y no lo hizo mal. Y tenemos gente en el filial válida. Veo gente de sobra. La alineación fue muy diferente a Oviedo y el equipo compitió muy bien contra un Primera. En ese sentido estoy tranquilo y todo el mundo tendrá oportunidades. Es bueno para el grupo».

Baja en el consejo

El Córdoba CF anunció ayer su primera baja en el consejo recién nombrado 24 horas antes en la figura de Ignacio García García Silvestre «por incompatabilidades con el cargo que ostenta en el despacho jurídico» en el que desarrolla su labor, según informó ayer el propio club. Así, junto a Alejandro González, continúan Sergio medina como vicepresidente, Gonzalo Sánchez-Quiñones, como vocal, licenciado en Derecho por la Universidad de Villanueva y licenciado en márketing, e Iván Zaldúa Azkuenaga, también abogado y experto fiscal, asesor económico de diferentes empresas y jugadores y también de los asuntos fiscales de la familia González desde hace varios años. H