Virginia Maestro actuará en La Casa Azul el próximo 5 de mayo

La cantante y compositora Virginia Maestro ofrecerá un concierto en La Casa Azul de Córdoba el próximo día 5 de mayo. Este concierto abrirá la gira española después del tour de más de 20 actuaciones que está realizando en Estados Unidos, tocando en ciudades como Nashville, New Jersey o New York.

Virginia Maestro se dio a conocer al ganar el programa "Operación Triunfo" en el 2008. Poco después, firmó su contrato discográfico con Sony BMG y sacó su primer álbum en estudio "Labuat" en 2009 que alcanzó el número 2 en las listas de ventas en España en sólo unos días. Un gran éxito para Maestro.

En el 2011, Virginia lanzó su segundo álbum "Dulce Hogar" después de cambiar su nombre artístico a Virginia Labuat. Iñaki García, un renombrado músico español, fue el productor artístico del álbum y Virginia la coproductora de las canciones. El primer sencillo de este álbum, "The Time Is Now", en sólo unas horas alcanzó el número 1 en las listas de iTunes y el Nº8 en las listas de ventas en España. "Dulce Hogar" alcanzó el top 10 de los álbumes más vendidos en España y alcanzó al número 1 de los álbumes y videoclips descargados en iTunes. Virginia hizo giras por toda España durante meses con este álbum, el cual le permitió actuar en Londres, después de ganar otro concurso "Be the Sound of the Taste of Spain". Ese mismo año, Virginia Maestro recibió dos nominaciones a "Mejor Artista Revelación Español" y "Mejor Videoclip" de los "40 Principales", una de las ceremonias de premios musicales más importantes en España.

El tercer y último álbum de estudio que lanzó Virginia de la mano Sony BMG fue llamado "Night and Day" en el 2013. Este álbum incluyó 22 canciones escritas por Virginia en inglés con un renovado estilo musical. Una mezcla de folk rural, soul y jazz bajo la influencia del pop americano de los años 40, 50 y 60. El primer sencillo, de este álbum "Dream Man", y su video musical alcanzó el número 1 en iTunes y el álbum también alcanzó el top 5 de los álbumes más vendidos en España.

En el 2015, Virginia Maestro se separó de su sello discográfico y decidió lanzar una campaña de crowdfunding, los mecenas respondieron con entusiasmo y los resultados fueron espectaculares: en menos de dos semanas se superaron con creces los 15.000 euros necesarios para grabar el cuarto álbum de estudio de la cantautora jienense. Para lanzar este trabajo Virginia cambió su nombre artístico de Virginia Labuat a su verdadero nombre Virginia Maestro, y lanzó "BlueBird" en octubre. El nuevo álbum de 11 canciones está lleno de sus viejas influencias musicales americanas y su voz distintiva. La primera parada de La BlueBird Tour fue en Nashville, Tennessee, donde realizó y conoció a algunos artistas de renombre en el Festival de Música Americana.

Virginia Maestro ya ha actuado en muchos otros países como Francia, Reino Unido y Colombia. También ha tocado en actos de apertura para cantantes como Beyoncé, Jamie Cullum y Seal cuando viajaron a España. El año pasado, compartió escenario en dos conciertos con la ganadora del Latin Grammy del 2013, Gaby Moreno en España.

Además de su amplia carrera como cantante Virginia Maestro también ha compuesto para artistas de renombre como Raphael, para el que escribió “En pie” una de las canciones de su último álbum Infinitos Bailes o para Rosa López.

Después de haber realizado más de 60 conciertos por toda la geografía española en tan solo un año, Virginia se encuentra de nuevo girando por Estados Unidos, donde tiene programada una gira de más de 20 conciertos en el mes de Abril tocando en importantes salas de Nashville, New York y New Jersey. La artista está muy emocionada de poder compartir su música con todo el mundo.