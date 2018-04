Un violinista cordobés busca fondos para su formación

Carlos Rafael Martínez, un violinista de 19 años natural de Cabra, ha iniciado una campaña de crowfunding y en redes sociales para conseguir los 30.000 euros que necesita para su primer año en la Manhattan School of Music, donde podrá continuar y mejorar su formación musical. Y es que el joven músico ha conseguido ser admitido en la prestigiosa escuela de Estados Unidos, que le ofrece una beca parcial de 30.000 dólares para hacer frente a los 70.000 a los que asciende el total. Para el violinista, es «un sueño cumplido» haber sido admitido en esa escuela entre unos 3.000 alumnos que se preseleccionaron para poder acudir a sus aulas. Pero al no poder hacer frente a la matriculación del primer año, ha decidido iniciar este proyecto de recaudación, y se queja en un post de twitter de que «el Estado no me ayuda». Carlos Rafael Martínez explica que «en España no existen mecanismos como en otros países para dar solución a estas situaciones». El joven considera que el Gobierno debería colaborar cediendo un préstamo al estudiante que consiga entrar en este tipo de instituciones y pone el ejemplo de otros países, «no solo en EEUU, ya que en Inglaterra te dan un préstamo y cuando empiezas a trabajar lo van descontando de tu sueldo». Martínez lleva bastantes años tocando como solista por el país, y conseguir entrar en la Manhattan School of Music supone «un orgullo grandísimo ser admitido. Son los mejores del mundo en violín», asegura el artista cordobés.