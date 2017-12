Vetusta Morla sabe quién es el culpable

"Te lo digo a ti", canta Pucho con tono imperativo en el primer single de 'Mismo sitio, distinto lugar', uno de los mejores discos del 2017. Vetusta Morla derrocha creatividad y empaque instrumental en los apenas 40 minutos que dura el álbum.

Una ambiciosa y acertada vuelta de tuerca, con canciones que hacen hincapié en la (falta de) comunicación que impera. "Vivimos en una sociedad en la que escasea la empatía -constata Guille Galván, guitarrista y coautor de las piezas-. Y la construcción de uno no se consigue nunca contra el otro, sino ¡con el otro!".

"Todo lo que digo se convierte en boomerang", reza la letra. "Aunque le hables al vacío, aunque descarges tu rabia, todo vuelve a ti. Y la culpa no la tienes tú ni el otro, sino ambos. Esta es una pieza en la que se apela todo el rato a una segunda persona que se convierte casi en un enemigo ficticio: en el responsable de lo que te sucede. Una idea que Nacho Vigalondo ha querido enfatizar en el videoclip con los personajes que lo protagonizan".

Se refiere, ni más ni menos, que a Lolita y a Nacho Vegas. Después de tres años de silencio discográfico, buscaban, admiten, "desconcertar".

"Era el momento de salirse del carril. Mantenemos la esencia de Vetusta, pero transitamos por otros caminos no solo musicales, también artísticos, estéticos. Y contar con Lolita ha sido clave".

¿Alguna anécdota durante la grabación? "Vino directa del dentista, hecha polvo -contesta Guille- y, entre toma y toma, se iba a la esquina o se tomaba nolotiles". "¡Así lo hizo tan bien, ahora lo entiendo! -exclama Pucho-. ¿Y os acordáis de que fue ella quien le enseñó a Nacho Vegas a dar bofetones? Él le preguntó a Vigalondo si le tenía que pegar de verdad, y Lolita le aclaró: 'No, no. En la música a lo mejor os dais de hostias tal cual, pero en el cine, no'".

"CAREO CON EL ESPEJO"

Otro título que llama la atención es 'Guerra civil'. "El enfrentamiento de la letra lo trasladamos a la música: es simétrica. Ejemplos: suenan dos baterías que pusimos a cada lado del estudio. Y justo a mitad del tema se oye un redobles de timpani. Es una manera de mostrar que lo que quieres contar y cómo lo haces tienen más que ver de lo que parece. Respecto de la letra, aquí el careo es con el espejo: con uno mismo", aclara el cantante. "Tendemos a soltar nuestro lado oscuro a los demás, y la guerra civil más civil que puede haber es contra uno mismo".

¿QUÉ PASARÍA SI NO HUBIERA REY?

El disco lo terminaron antes de que la situación en España se tensara con el 'procés' y, a modo de guinda, se emitiera 'El discurso del rey' (así, tal cual, titulan otro de sus temas). "En muchas casas, encender la tele para oir el mensaje del rey por Navidad es una rutina: se cuela como un invitado de piedra, sin que nadie le haga caso".

¿Y qué pasaría si no hubiera rey? "Bueno, hay muchas experiencias de países sin rey", responde Guille. "A diferencia de 'La Deriva', que quisimos poner la mirada y el oído a todo lo que sucedía a nuestro alrededor, este disco es autorreflexivo: partimos de la intimidad de la banda, de los conflictos internos. Pero, con el paso de los meses, la actualidad ha absorbido a las canciones. Somos un colectivo, estamos todos viviendo los mismos momentos, siempre hay puertas por las que entran y salen cuestiones políticas y sociales. Aunque, a pesar de los títulos y de lo que pueda parecer, el álbum habla de nosotros", insiste Pucho.