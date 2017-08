Vanesa Martín: "La música no entiende de fronteras ni de edades"

Con 23 años y la guitarra a la espalda, Vanesa Martín llegó a Madrid para luchar por su gran pasión: la música. Empezó actuando en bares y pequeñas salas de conciertos que, por aquel entonces, costaba llenar. Una década después, la cantautora malagueña se encuentra inmersa en la gira de presentación de su quinto disco Munay, que la ha llevado por todo el país y en las ciudades más importantes de América Latina. Además, ha tenido tiempo de escribir un libro de poemas, Mujer Océano y componer el tema principal de la serie Las chicas del cable, Hablarán de ti y de mí. Con sus baladas pop de pulso poético y sus letras íntimas Vanesa Martín ha conquistado a un público intergeneracional. El próximo 14 de octubre su gira recala en Córdoba.

-¿Qué encontrarán los espectadores en su concierto?

-Habrá distintos climas: momentos de locura y momentos más íntimos. El disco ha tenido una acogida muy buena y en la gira, a los chicos y a mí las dos horas nos pasan volando.

-¿Qué significa ‘munay’?

- Munay, más que una palabra, es una filosofía de vida. Es un término que en las lenguas quechua de Los Andes se refiere al amor que siente el creador por su creación, por la naturaleza, por todos los que le rodean y por uno mismo.

-Y es también su quinto disco.

-Lo sacamos en noviembre y, desde entonces, ha estado entre los cinco álbumes más vendidos. Y, aunque esta es una cifra muy buena, yo me quedo con el cariño y el respeto de la gente, que es la mejor lista en la que puedo estar. Además, este álbum es distinto porqué contiene un alto grado de complicidad profesional. Lo hemos producido con Eric Rosse en Los Ángeles y nos hemos entendido a la perfección.

-Cuénteme.

-El productor Eric Rosse, también ha trabajado con Maroon 5 y Pablo Alborán entre otros y, para mí, es un gurú de la música. Yo quería un álbum orgánico y desnudo de instrumentos, en el que las letras dictaran el ritmo. Y lo hemos conseguido.

-¿Hay alguna canción que le pidan con especial insistencia en sus actuaciones?

-Tengo la suerte de que en mis conciertos la gente lo canta todo. No hay ningún tema que me pidan por encima de otro. Lo que sí que ha ocurrido es que me piden más bises pero, ¿quién aguanta más de dos horas y media de concierto? Me siento muy afortunada.

-¿Qué quiere transmitir en sus canciones?

-Experiencias vitales y maduras. En los primeros conciertos de la gira me sorprendió ver adolescentes en las primeras filas coreando mis canciones a pleno pulmón. ¿Pero sabes qué significa? Que la música no entiende de fronteras ni de edades, por eso creo que mis canciones hablan de sentimientos universales.

-¿Cree que la han encasillado como alguien que solo le canta al amor?

- Me han intentado encasillar en las canciones de amor, pero esto es porque no conocen todo mi trabajo. Por ejemplo, ‘Hablarán de ti y de mí’ es una canción sobre la liberación y el empoderamiento de la mujer.

-Esa canción es la banda sonora de ‘Las chicas del cable’, la serie de Netflix.

- Me lo propusieron desde la plataforma y me pareció una idea fantástica. Me encanta la historia que cuenta la serie: mujeres jóvenes que llegan a la capital y quieren ponerse al frente de sus vidas.

-Y ha tenido tiempo también de escribir un libro de poemas, ‘Mujer Océano’ que ya va por la cuarta edición.

-La editorial me sugirió la posibilidad de escribir un libro de poemas, pero al principio fui bastante reacia. Pensaba que aquel no era mi campo. Escribiendo canciones soy muy impulsiva, pero con ‘Mujer Océano’ he aprendido un hábito. La verdad es que ha tenido muy buena acogida.

-Hace más de una década que lanzó su primer disco, ‘Agua’ en 2006. Echando la vista atrás, ¿qué es lo que siente?

-Mi carrera musical ha sido de ascenso progresivo y, a día de hoy, puedo decir que no me arrepiento de ninguna de las decisiones que he tomado. Recuerdo con mucho cariño la primera vez que llené una sala en Madrid, después de muchas actuaciones en las que tocaba para cinco personas.

-¿Qué le diría a un joven que no supiera por donde empezar?

-Que por muy difícil que esté, jamás dejen de intentarlo.