«Vamos a pelear para llegar hasta donde podamos dar»

Son cuatro jóvenes para quienes la música ocupa un lugar estelar en sus vidas y, recientemente, bajo el nombre de Same Fire, se han alzado ganadores del concurso radiofónico de la Cadena Ser Música Propia, una iniciativa de los periodistas Ramón Medina y José María Martín que pretende dar un lugar tanto a las jóvenes bandas de la tierra como a la música original en directo a través de las ondas. A este certamen han concurrido 48 grupos de muy diversos estilos, pero son Eduardo, Daniel, Alvaro (que responde a esta entrevista) y Paco quienes saborean con intensidad las mieles del triunfo.

-Pese a ser una banda creada apenas hace un año, tienen ya un buen plantel de canciones y un dominio del escenario. ¿Esperaban este éxito?

-No nos lo terminamos de creer. Haber sido seleccionados entre 48 grupos y tener la oportunidad de compartir escenario con dos bandas enormes como Afrosutra y D.Donnier & His Bones, que también fueron finalistas, ya es un premio para nosotros. Aunque estamos empezando, venimos de proyectos musicales anteriores que, aunque sean pequeños, nos han dado algo de bagaje que aplicar a Same Fire.

-Cada miembro tiene sus propias influencias. ¿Cómo califican el estilo de la banda?

-El germen de todo lo que hacemos está en el rock, pero también nos acercamos al soul o al folk.

-¿Por qué se decantan por cantar en inglés? ¿Es la tendencia?

-En nuestro caso fue algo muy orgánico. Salió automático. Quizá por las influencias que manejábamos a la hora de montar Same Fire y porque Edu se siente mucho más cómodo en ese registro.

Y, además, contamos con la suerte de que Paco hizo Filología Inglesa.

-Algunos de los componentes de Same Fire ya tienen una carrera en solitario. ¿Cuál es el compromiso con la banda?

-Intentamos compatibilizarlo como podemos, aunque siempre la ilusión de un nuevo proyecto tira mucho.

-¿Hacia dónde quieren evolucionar?

-Ahora mismo estamos concentrados en buscar conciertos y en lanzar nuestro primer EP, que grabamos en febrero en Westline Studios, con Juan Blas a los mandos. Nos encantaría ir convirtiéndonos en mejores músicos poco a poco, acumular experiencias y aprender de todo aquello que este proyecto nos ponga en el camino. Pero sobre todo seguir haciendo lo que hacemos: disfrutar haciendo canciones.

-Todos han estudiado una carrera universitaria. ¿En qué lugar colocan la música?

-En nuestros corazones, prioritariamente; en nuestros bolsillos, la cosa cambia (risas). Vamos a pelear al máximo porque Same Fire llegue hasta donde pueda dar. Estaríamos encantados de convertir la música en profesión.

-¿Cómo ha sido la experiencia de concursar en este certamen?

-Absolutamente increíble. Que una emisora local y sus profesionales apuesten por un tinglado como Música Propia es fantástico. Lo hemos vivido como una experiencia para aprender y emocionarnos cuando nuestra canción sonaba en la FM.

-¿Falta música propia y en directo en la radio y en la televisión?

-Sí. La parrilla mediática en el ámbito musical de nuestro país es bastante triste.