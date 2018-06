Valencia inaugura una exposición temporal del escultor Tony Cragg

La presidenta de la Fundación Hortensia Herrero inauguró anoche la exposición Seis Esculturas’, de Tony Cragg, que se ha instalado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. «Es una satisfacción traer esta exposición a Valencia y cumplir con uno de los objetivos de la Fundación Hortensia Herrero, el de compartir la sensibilidad artística y cultural con todos. Ojalá esto nos ayude a aprender a entender el arte, a valorarlo, a amarlo», explicó Hortensia Herrero.

La presidenta de la fundación que impulsa esta muestra explicó que entre la obra de Tony Cragg y ella se produjo «un flechazo. La primera vez que vi una obra suya me impactó, pero cuando me decidí a comprarla, ya estaba vendida. Poco tiempo después encontré una pieza muy similar a aquella y entonces ya no se me escapó». En su discurso de inauguración, Hortensia Herrero recordó que esta muestra toma el relevo de la realizada el año pasado por Manolo Valdés. «Hemos querido repetir la idea del 2017 y hacer una exposición temporal de un artista excepcional, reconocido a nivel internacional, aquí en Valencia». En estos momentos, Tony Cragg tiene una exposición que acaba de inaugurar en Park Avenue en Nueva York. vengan aquí a verla”, explicó.

Como el año anterior, la presidenta de la Fundación Hortensia Herrero se ha comprometido a adquirir una de las obras de este artista y donarla a la ciudad.