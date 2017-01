U2 actuará en Barcelona el 18 de julio

U2 vuelve a España y será el 18 de julio, en un único concierto en Barcelona, en el Estadio Olímpico. Y esta vez la cita promete ser vedaderamente especial. La banda irlandesa actuará en el marco de la gira 'The Joshua Tree 2017', con la que conmemora el 30 aniversario de su quinto álbum de estudio, el que propulsó a Bono y compañía al estrellato planetario de la mano de 'singles' tan exitosos como 'With or without you', 'I still haven't found what I'm looking for' y 'Where the streets have no name'.

El concierto será la única parada en España de la gira, que dará comienzo el 12 de mayo en Vancouver. El tramo europeo de 'The Joshua Tree Tour 2017' pasará por ocho ciudades (Londres, Berlín, Roma, Barcelona, Dublín, París, Amsterdam y Bruselas). En todas ellas, U2 tendrá como teloneros a los High Flying Birds de Noel Gallagher.

EL ÁLBUM ÍNTEGRO

'The Joshua Tree', que se puso a la venta en todo el mundo el 9 de marzo de 1987, fue el primer álbum de U2 que alcanzó el número 1 en Estados Unidos, así como en una multitud de países (incluidos Reino Unido e Irlanda), y vendió más de 25 millones de copias. En cada uno de los conciertos de la gira de aniversario, el grupo interpretará todas las canciones del disco, además de una selección de otros 'hits' de su carrera.

Las entradas para el 'show' del Estadi Olímpic saldrán a la venta el lunes 16 de enero a las diez de la mañana en exclusiva a través de internet en las webs www.doctormusic.com, www.livenation.es y www.ticketmaster.es. El precio de las entradas va desde los 35 a los 175 euros (gastos de distribución no incluidos). Antes, habrá una preventa para los usuarios registrados en U2.com desde el miércoles 11 de enero hasta el viernes 13 de enero (17:00h). Habrá un límite de cuatro entradas por usuario registrado y 6 en la venta al público.