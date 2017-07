Torroja afirma que se necesita «tiempo» para que surja otro Mecano

La cantante española Ana Torroja, que ayer actuó en Miami, opina que la industria de la música debe dedicar más «tiempo» a los artistas y a sus canciones para que vuelvan a surgir agrupaciones tan exitosas como Mecano. La estrella del pop de los ochenta está en Estados Unidos como parte de la gira Conexión y hoy tiene previsto un concierto en San Juan (Puerto Rico). Torroja recuerda que la última vez que dio un concierto en el sur de la Florida fue con Miguel Bosé, hace 17 años y ahora regresa con una propuesta con la que pretende hacer una «biografía musical» de su carrera. «Es una carta de presentación para aquellos que no me conocen tanto. Intento mostrar cómo ha sido mi paso por la música, con canciones de Mecano y en solitario», explica.

Este año, la cantante cumple su vigésimo aniversario como solista. «Llevo más años en solitario que con Mecano», admite. Sin embargo, confiesa que muchos de los seguidores la siguen recordando por su trabajo junto a Nacho y José María Cano. «Hay mucha gente que me pregunta si no siento nostalgia y la verdad es que Mecano está muy vivo porque su legado se va heredando generación tras generación», comenta. Recuerda que ha seguido cantando los temas del trío «independientemente de que estuviera como solista». «Es lo que la gente quiere seguir escuchando, y a mí es lo que me gusta cantar», puntualiza. ¿Qué necesita la industria para que vuelvan a surgir grupos como los de antaño? Ella lo tiene claro: «Tiempo».