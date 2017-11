Tomás Marco: «Existe un repertorio sinfónico español, pero no se toca»

El compositor aragonés Tomás Marco defendió ayer el repertorio sinfónico español durante la conferencia inaugural del primer Congreso Nacional sobre Sinfonismo, que se está celebrando en el Teatro Góngora, aunque, aseguró, «su existencia es virtual y no real», ya que «hay muy pocas obras que se puedan considerar repertorio porque no se hacen lo suficiente». «Tenemos repertorio, pero no se toca», subrayó Marco, que se adentró en el amplio muestrario musical nacional desde el siglo XVIII hasta ahora. Marco explicó que la ausencia de esas composiciones en los atriles tiene que ver «con la educación, con la información, con los propios conservatorios, etcétera». «Tocamos siempre lo mismo, y extranjero casi siempre», cuando el repertorio español «no tiene nada que envidiar» a otros, subrayó. En cuanto a la música contemporánea, el compositor señaló que «tampoco aparece lo suficiente y ni está explicada ni promocionada». Para Juan de Dios García Aguilera, director del Conservatorio Superior de Música, que moderó una mesa redonda, esta cita supone «una estupenda oportunidad para unificar la visión que tenemos los que nos dedicamos a este mundo de la música sinfónica».

El congreso fue inaugurado por el delegado territorial de Cultura, Francisco Alcalde, que explicó que «se trata de un encuentro que actuará en los ámbitos formativos y profesional, en el debate, con el objetivo de poner en común experiencias que impulsen un prometedor horizonte para la creación e interpretación sinfónica española».