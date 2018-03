The Posies celebran su 30 aniversario con una gira española que pasará por Córdoba

Este 2018 se cumplen 30 años del nacimiento de The Posies. Para celebrarlo, emprenden una gira llamaba The Posies 30th Anniversary Tour. Jon Auer / Ken Stringfellow / Mike Musburger / Dave Fox, the legendary lineup form Frosting On The Beater. Así dejan clara la participación en esta gira de la alineación titular que dio forma al que es seguramente el disco más emblemático de su trayectoria, según apunta el comunicado de la promotora remitido a Europa Press.

La gira empezará el 29 de septiembre en Barcelona (Upload) y al día siguiente, el 30, en Zaragoza (La Lata de Bombillas). En octubre, el 1 turno para Córdoba (Hangar), el 2 en Cádiz (Aulario La Bomba), el 3 en Granada (Lemon Rock), el 4 en Valencia (16 Toneladas), el 5 en Madrid (Caracol), el 6 en Pontevedra (Teatro Principal, concierto matinal) y el 7 en la guipuzcoana Azpeitia (San Agustín Kulturgunea).

Los recitales de Barcelona, Córdoba, Granada y Azpeitia forman parte del ciclo SON Estrella Galicia. Todos se ponen a la venta este jueves 29 de marzo a las 10,00 horas. Información en www.houstonpartymusic.com.