Solicitan que Fuenteovejuna sea declarada Bien de Interés Cultural

El Ayuntamiento de Fuente Obejuna trabaja junto a la Junta de Andalucía para que la representación de Fuenteovejuna sea declarada Bien de Interés Cultural, según ha adelantado la alcaldesa mellariense, Silvia Mellado, en la inauguración del segundo Festival de Teatro Clásico que tuvo lugar en la noche del pasado sábado en el Palacete Modernista. Mellado destacó que «en menos de dos años hemos recogido tres galardones, otorgados por la Escuela Superior de Artes Escénicas -ESAD- de Córdoba, por el Patronato de Turismo de la Diputación y el de Cordobés del Año, de Diario CÓRDOBA».

Centrándose en el festival, la regidora mostró su deseo de que la manifestación cultural «que comenzamos de forma humilde el pasado año sea un referente teatral de la provincia» y dio las gracias a «entidades comprometidas con la cultura y el turismo como la Diputación, la Junta, la Universidad de Córdoba, la ESAD cordobesa y, especialmente, la apuesta de Cajasol», de cara a «conseguir, entre todos, completar la ruta cultural de Mérida, Fuente Obejuna y Almagro».

Por su parte, el cronista mellariense, Manuel Gahete, presentó al actor madrileño Ramón Langa, quien dio la enhorabuena «al pueblo de Fuente Obejuna, por vuestra afición al teatro», y al Ayuntamiento «por organizar este festival que no es fácil, y más si se trata de teatro clásico». Langa manifestó que «estoy aquí para apoyar cualquier manifestación cultural, y si esa manifestación tiene forma de teatro, estoy en mi elemento por mi condición de actor y de consumidor de cultura, por lo tanto, para mí es un deber y un placer». Añadió que «si mi presencia anima a otros profesionales del gremio a que se apunten en años venideros, habré contribuido a algo muy grande». Sobre la crisis del teatro, el actor manifestó a Diario CÓRDOBA que «desde que yo empecé, los actores que entonces eran mayores hablaban de ello». No obstante, reconoció que «es verdad que este oficio es un poco una lotería, nunca sabes qué va a funcionar y por qué, pero yo creo que la crisis no es tal, si haces buen teatro, la gente va y lo pasa fenomenal».