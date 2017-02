Señales, en la cartelera de EEUU

El director de cine cordobés Francisco Javier Gutiérrez vivió la llegada de su película Señales a la cartelera norteamericana el pasado jueves en Los Ángeles, donde compartió el éxito con algunos de los actores que forman parte del reparto de la tercera entrega de la saga de terror The Ring, que ha estrenado un aterrador cartel. El remake de la película de culto japonesa de 1998, estrenado en el 2002, fue un éxito ante espectadores y críticos y su secuela, The Ring Two (2005), repitió parte de la misma euforia de los fans. Ahora, Rings (Señales) quiere continuar el legado, con una Samara más mala que nunca. Gutiérrez confía en que esta nueva continuación, que llegará a los cines españoles el próximo viernes día 10, emocionará a todo el mundo, con Matilda Lutz recogiendo el testigo de Naomi Watts. En Rings, Lutz será Julia, una mujer que tiene la mala suerte de ver la cinta maldita junto a su novio, Holt (Alex Roe), convirtiéndose ambos en blancos de Samara. Junto a ambos actores, forman parte del reparto Johnny Galecki, Aimee Teegarden, Bonnie Morgan y Vincent D’Onofrio.