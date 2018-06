Seis documentales, prólogo al Festival de la Guitarra 2018

Seis películas documentales sobre grandes solistas y grupos son el prólogo cinematográfico al Festival de la Guitarra de Córdoba. Las proyecciones, que se realizarán en el cine Fuenseca, comienzan esta noche a las 22.15 horas con la exhibición de When you’re strange (2009), del director Tom Dicillo, que recrea la química creativa de los cuatro artistas geniales que crearon el grupo The Doors. Estos documentales se incluyen dentro del ciclo La música proyectada, que se desarrollará desde esta noche y hasta el 28 de junio. Los documentales escogidos descubren secretos y anécdotas de Oasis, Chavela Vargas, Antonio Vega, Iggy Pop, Camarón y The Doors. En concreto, la película Camarón: Flamenco y revolución (2018), del director Alexis Morante, que se exhibirá el 28 de junio, será la primera vez que el público podrá verla en pantalla de cine.

Este documental pretende ser un homenaje al cantaor en el 25 aniversario de su muerte. El precio de la entrada es de 2.50 euros.

La presentación del ciclo se realizó ayer a cargo del teniente de alcalde de Cultura, David Luque, y de Martín Martín Cañuelo, gerente de Esplendor Cinemas.