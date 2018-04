La Sala Orive, escenario de un ciclo de escena contemporánea

La Sala Orive acoge desde el próximo jueves un ciclo de escena contemporánea que se alargará hasta el 14 de abril e integra cuatro innovadoras propuestas. El programa se inicia con Domando a Pinhall, de la compañía de Teresa Navarrete, creadora del montaje junto a Miguel Marín, que también pondrá la música en directo, mientras que el diseño de iluminación es de Benito Jiménez y la imagen, de María Meier. A este montaje le seguirá, el próximo sábado, Al Volant, del colectivo Lamajara, que consiste en una celebración de la amistad representada por dos individuos similares en apariencia física, pero dispares en su características, que se mimetizan ante el encuentro y las experiencias comunes.

Let it happen, una pieza de danza creada e interpretada por la bailarina y coreógrafa María Cabeza de Vaca en torno a tres microrrelatos de Anna Rodríguez Costa, es la siguiente propuesta, que llegará a la Sala Orive el día 12 de abril. Ambas construyen un paisaje poético con tres mujeres como protagonistas, o bien tres paisajes distintos de una mujer.

Se trata de un estilizado collage repleto de inquietudes, textos y cadencias que dialogan sobre el aislamiento, las contradicciones y las relaciones sociales, además de un viaje a través de la palabra y la danza para reflexionar, en definitiva, sobre la identidad y las relaciones sociales.

MÁS DANZA / María M. Cabeza de Vaca cuenta con una larga trayectoria que inicia como intérprete en destacadas compañías de danza y teatro. En el 2001 presentó su primera creación propia para la inauguración del Festival Internacional de Danza de Itálica y desde entonces combina su faceta de intérprete con la de creadora, con piezas como He disappeared into complete silence (2004), Try to be happy (2007), Una forma fácil de acabar con todo (premio al mejor espectáculo de sala 2012, otorgado por la Asociación de Profesionales para el desarrollo de la Danza en Andalucía).

Por último, el sábado 14 de abril se pondrá en escena Vermells com la sang, una pieza de danza contemporánea que da voz a la historia silenciada de los horrores del franquismo. Un flashback a la época de la Guerra Civil de la mano de cinco personajes que con sus experiencias muestran diferentes facetas de la realidad de la época. Inspirada en el documental Dejádme Llorar, la pieza pretende despertar inquietudes y rendir homenaje a todos aquellos que durante años han sufrido en silencio. Todos los espectáculos darán comienzo a las 20.30 horas.