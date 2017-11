El rodaje de la película 'Sin Aliento' llega al centro de Córdoba

El rodaje de la película 'Sin Aliento' ha afrontado este jueves una jornada de trabajo en el centro de la ciudad de Córdoba con los actores Belén Cuesta y Mihai Smarandache, que han grabado varias secuencias a las ordenes del director Tudor Giurgiu ante la atenta mirada de los ciudadanos cordobeses.

Localizaciones como el Alcázar de los Reyes Cristianos, las calles aledañas y un patio cordobés han acogido al equipo de rodaje de la película para trasladarse posteriormente a las afueras de la ciudad, según ha indicado en una nota The FilmPublicity House.

Para el productor español de la película, el andaluz Olmo Figueredo, rodar en Córdoba ha sido todo facilidades, y ha señalado que "después de cuatro semanas de rodaje en Córdoba nos despedimos de la ciudad para continuar en Sevilla y Huelva", motivo por el que los productores de la película han agradecido "a todas las instituciones cordobesas las facilidades que nos han puesto en el rodaje". Asimismo, ha agregado esperar "volver dentro de un año para presentar la película ya terminada, en una 'première' a la altura del cariño y atención que hemos recibido de los ciudadanos cordobeses".

El film, que comenzó en octubre, se rueda prácticamente por completo en localizaciones andaluzas. Así, tras el rodaje en Córdoba, el equipo se trasladará a Sevilla y Huelva concluyendo en la localidad rumana de Sangeorz-Bai, en el norte del país balcánico.

'Sin aliento', el único proyecto español con el apoyo de Eurimages, está dirigido por el cineasta rumano Tudor Giurgiu. El guión está basado en la novela 'Cercanías' (Apropierea, 2010) de Marin Malaicu-Hondrari.

La película narra la historia de Adrián (interpretado por el actor rumano Mihai Smarandache), poeta que emigra a España en 2002 y que encuentra trabajo como vigilante en un concesionario de coches regentado por Rafael (Luis Bermejo). La vida de Adrián cambia para siempre durante la noche de San Juán cuando conoce a María (Belén Cuesta), la bajista del grupo musical 'Nunatak'.

Tanto la novela, como el guión adaptado tienen tintes autobiográficos del propio Malaicu-Hondrari, quien vivió en Córdoba entre 2002 y 2007 trabajando como guardia de seguridad, conductor y ayudante de jardinero en un concesionario de coches de segunda mano, aprendiendo el idioma y teniendo contacto con la literatura en español. Actualmente, Marin Malaicu-Hondrari es uno de los principales y más reconocidos escritores rumanos.

"PROYECTO COMPLICADO Y AMBICIOSO"

"Se trata de un proyecto complicado y ambicioso", ha manifestado el director de la película, Tudor Giurgiu, quien ha agregad que le "fascinó la novela escrita por Marin y ambos intentamos traer de vuelta el contexto de los años 2000 en este guión, cuando muchos rumanos dejaron el país viviendo en el límite de la subsistencia". Pero 'Sin Aliento' también es "una historia de amor salpicada con varios temas recurrentes en su prosa y su poesía", ha agregado.

"Pocas veces tiene uno el privilegio de embarcarse en una coproducción europea tan natural, hablada en castellano, que muestre a lo largo de su metraje la geografía de Andalucía y que te permita contar con un elenco artístico de la talla de Belén Cuesta, Ariadna Gil o Luis Bermejo", ha contado el productor español Olmo Figueredo.

'Sin aliento' ('Above Man, the Woman Soars' como título internacional) es el quinto largometraje del director Tudor Giurgiu, tras el éxito de 'Why Me?', estrenada en la sección Panorama del Festival de Cine de Berlín 2015, o de su cortometraje 'Superman, Spiderman or Batman', que obtuvo el premio de la Academia del Cine Europea al Mejor Cortometraje de Ficción.

La película cuenta con la dirección de fotografía del rumano Marius Panduru, la directora artística Sonia Nolla, el diseño de vestuario de Fernando García, el sonido director de Diana Sagrista y la edición de José Manuel Moyano.

El film, coproducido por la compañía rumana Libra Film y las españolas La Claqueta PC y Tito Clint Movies, cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros y cuenta con el apoyo de Media, Eurimages, el CNC de Rumanía, la Junta de Andalucía y Canal Sur TV.