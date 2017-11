Reivindican la vida y obra del escritor Chaves Nogales

Andrés Trapiello reivindicó ayer la vida y la obra del periodista y escritor sevillano Manuel Chaves Nogales, el mejor testigo «de la tercera España, inmensa y silenciada» por los dos bandos de la Guerra Civil y, posteriormente, por el franquismo y por el exilio. Trapiello intervino en la segunda edición del ciclo cultural Letras en Sevilla, dedicado a reivindicar a este escritor sevillano, y sobre la que ha planeado la propuesta de repatriar sus restos mortales desde Londres, donde falleció, solo y exiliado, y de crear una fundación que preserve y difunda su legado.

En opinión del escritor leonés, Chaves Nogales fue el director del periódico «más importante, más conocido y más valorado» de la Segunda República y de la Guerra Civil españolas (Ahora). No obstante, su obra fue condenada «a la muerte civil» durante décadas por no identificarse con ninguno de los dos bandos y exiliarse tras comprobar «que el periodismo ya no era libre» en España, lo que «le repugnaba profundamente». Por su parte, Pilar, la hija mayor del periodista y escritor, dijo ayer en este foro que apoya la idea de repatriar los restos mortales de su padre desde el cementerio londinense donde está enterrado a su Sevilla natal.

Por su parte, el escritor Arturo Pérez Reverte señaló que Chaves Nogales fue «uno de esos escasos hombres, que no se dan a menudo, que hacen mejor a España», asegurando que fue el periodista español «más importante del siglo XX y puede que también del siglo XXI».