Publicado 'No plan', un videoclip de David Bowie el día que cumpliría 70 años

David Bowie hubiera cumplido ayer, 8 de enero, 70 años. Hace ahora casi un año, el 10 de enero, uno de los músicos más influyentes de la música anglosajona falleció en Nueva York por culpa de un cáncer. Para celebrar de alguna manera lo que podría haber sido su aniversario, se ha difundido un videoclip de la canción 'No plan' dirigido por Tom Hingston.

En el videoclip, de textura gris, con aire entre misterioso y nostálgico, se ve un conjunto de televisores antiguos en un escaparate por los que se proyectan los versos de la canción entre una fina lluvia que va empapando a peatones semi petrificados.

DOCUMENTAL DE LA BBC



'No plan' es una de las tres últimas canciones que grabó David Bowie, junto a 'Killing a little time' y "When I Met You". Las tres formaban parte del álbum del reparto de 'Lazarus', el musical de Off-Broadway sobre el propio Bowie.

Ahora esas tres canciones, coproducidas por Tony Visconti y con los mismos músicos que trabajaron en 'Blackstar', han sido agrupadas junto con 'Lazarus' en un nuevo EP llamado directamente 'No Plan'. 'Blackstar' fue su vigesimoquinto y último álbum de estudio.

El videoclip aparece también después de que la BBC documentara en un espacio emitido este pasado sábado los últimos meses con vida de Bowie. 'The last five years', se titulaba el documental.