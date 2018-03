El profesor del Conservatorio de Lucena Sergio Lasuén, Premio de Musicología 2017

La Sociedad Española de Musicología ha concedido el Premio de Musicología 2017 en la modalidad de Tesis Doctorales, a Sergio Lasuén, profesor de composición del Conservatorio Profesional de Música Maestro Chicano Muñoz de Lucena. La tesis por la que obtiene el galardón lleva por título "La armonía como elemento de comunicación en procesos creativos globales: evidencias empíricas e interpretación valorativa en el cine español de los noventa". Es la primera vez que la Sociedad Española de Musicología premia una obra que versa sobre música de cine.

Según informa la propia Sociedad Española de Musicología en un comunicado, el jurado valoró especialmente «el interés del tema elegido, el desarrollo de una propuesta metodológica original, personal y novedosa que enriquece los estudios musicológicos al integrar con un contrastado dominio el aspecto armónico-analítico en el lenguaje audiovisual cinematográfico», destacando, igualmente, «la naturaleza pionera de su enfoque, que puede servir de pauta para futuros trabajos en este ámbito de investigación, así como el amplio espectro de obra analizada y la relevancia de sus aportaciones».

Sergio Lasuén se doctoró precisamente por la Universidad de Granada en diciembre de 2016 con esta investigación, que ya obtuvo la máxima calificación y la mención internacional gracias a la estancia que realizó en Mason Gross School of the Arts, Rutgers-The State University of New Jersey (Estados Unidos). En la actualidad es también Director Creativo de Contenidos en armoniaaplicada.com.

Como compositor, ha conseguido premios internacionales por sus bandas sonoras y es asesor del Grupo de Investigación de Audio Digital del Departamento de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones de la Universidad de Zaragoza. Ha trabajado en conservatorios profesionales y superiores y ha dirigido varios departamentos de composición y escuelas municipales de música.

Actualmente, es una de las principales referencias españolas en el estudio de la armonía en músicas populares urbanas y en proyectos interdisciplinares, por lo que escribe habitualmente en revistas y publicaciones especializadas y es requerido como ponente en distintas universidades e instituciones nacionales e internacionales.