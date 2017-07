El primer capítulo de la 7ª temporada de 'Juego de tronos'

La prensa de EEUU, incluyendo los grandes medios de referencia, ya incluyen resúmenes exhaustivos del primer capítulo de la temporada 7 de 'Juego de tronos', 'Dragonstone', o 'Rocadragón'. Quién ha hecho qué y qué ha dicho a quién. No vamos a ser tan malvados. Para quien tenga curiosidad acuciante, aquí van nuestras primeras impresiones sobre la vuelta a las pantallas de la serie. Intentaremos que sea una crónica baja en 'spoilers'. Incluso con una introducción (esta) en la que vamos mareando la perdiz para que quien no haya visto el capítulo pueda reflexionar dos veces y dar marcha atrás antes de encontrarse con un contenido no deseado. Porque para los más alérgicos, aquí va la advertencia. Pese a ser un producto bajo en indiscreciones, puede contener trazas de 'spoilers'.

La séptima temporada empieza casi como la segunda de 'House of cards': la primera tanda de capítulos de ese juego de despachos ovales acababa con los Underwood yendo a trotar por el parque, y la segunda con la siniestra y sudada pareja regresando de su carrera. Esta sensación de continuidad es la que tenemos en este primer capítulo... y también la de que la cosa se queda corta. Como en otros capítulos de inicio de temporada de 'Juego de tronos', la primera hora de programa se consume situando a los jugadores sobre el tablero, antes de entrar en materia en el segundo o tercer capítulo. Con una serie de solo siete entregas, la próxima semana deberíamos entrar en materia, o será todo un visto y no visto. Aunque el penúltimo y el último se vayan, respectivamente, a los 71 y 81 minutos.

"¿EMPEZAMOS?"

Así pues, si el año pasado Arya Stark acababa sirviéndole al baboso Frey un pastel de dedos, su venganza no podía quedar aquí. Resultado, en la escena inicial, satisfactorio.

Si Jon Snow era proclamado Rey del Norte, ¿sus primeros pasos le auguran un final tan tajante como el de quienes creía (y aún cree) que eran su padre y su hermano? Prueba superada: ha aprendido de los errores y sabe hacer amigos, mejor que Sansa, incómoda con su papel secundario y con un Meñique malmetiendo. Aunque de momento parece que se ceñirá a aquella frase que pronunciaba en el tráiler, en el que recordaba que los lobos solitarios mueren y sobreviven si mantienen unida la manada. La tensión entre los dos Stark que ya están en Invernalia (hay otro en camino), mejorable.

Sabíamos que Sam iba a ejercer de aprendiz de maestre en la Ciudadela. Pero no que se iba a comer tanta mierda. La escena, puaj. Como momento de comedia en el primer capítulo, puaj también.

El cameo. Que Ed Sheeran tendría un cameo en esta temporada estaba más que anunciado. Ya lo tenemos aquí. Y canta. Queremos decir, que entona una tonada. Como extra, bien.

Otras apariciones. El Sabueso, bien acompañado. El Greyjoy loco con cara de asesor político de 'Borgen' y de oficial danés de '1865', buscándose problemas con los mellizos Lannister. Tiene una frase con un buen chiste pero políticamente incorrecto y que no le garantiza la simpatía del Matarreyes (tampoco otras aspiraciones que expone sin tapujos, y a los que Cersei no dice que no de entrada). La química entre el salvaje Thormund y la voluminosa Brienne, prometedora. La aparición de los zombies ultracongelados, fugaz pero inquietante.

Bien, sabemos que Cersei ahora se sienta en el trono de hierro. Y se dibuja un mapa de Poniente en el suelo para pisarlo con garbo y hacerse una idea de por dónde están los enemigos que la rodean. Más lo primero que lo segundo, parece. También se planta ante un mapa de Poniente Daenerys Targarien, en el ya tan publicitado regreso a su isla natal de Rocadragón (un San Juan de Gaztelugatxe ampliado digitalmente hasta el delirio, como aquella imagen de la catedral de Girona desde la que se veía una bahía llena de barcos). Mirando el panorama, dice a su consejero Tyrion. "¿Empezamos?". Pues esa es la conclusión tras el primer capítulo: ¿empezamos?

CONDICIONES DE VISIONADO DEL CAPÍTULO 7x01

Este año, el calendario veraniego obligará a quienes quieran estar al día de 'Juego de tronos' a ver los capítulos en circunstancias inhabituales: si hace un año podían encontrarse cazadores nocturnos de 'pokemons' vagando por los parques, este verano quizá encontremos a las 3 de la madrugada a cazadores de wifi pública o de zonas con buena señal en áreas de veraneo rural intentando rentabilizar su suscripción a Movistar + o HBO. En nuestro caso, aún no ha sido así: este capítulo ha sido visionado en el comedor de casa, donde habían acampado 7 adolescentes, a las 3 de la madrugada. Seguro que no han sido los únicos.