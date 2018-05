Pastora Soler: «Este disco refleja lo que me pasó, una tormenta a la que siguió la calma»

«El Teatro de la Axerquía es uno de esos escenarios soñados», dice con emoción la cantante sevillana Pastora Soler, que el próximo viernes cumplirá la ilusión de subirse a estas tablas, sobre las cuales presentará sus nuevas canciones, tras un alto en el camino de tres años que tomó al verse incapacitada para seguir. Pero, pese a las tentaciones de olvidar a Pastora para ser simplemente Pilar, la artista ha renacido con un disco, La calma, que muestra todos sus matices y en el que han colaborado algunos de los mejores compositores del país, entre ellos Vanesa Martín o la cantante cordobesa Vega, que, en este concierto, que se celebrará a las 22.00 horas, cantará a dúo con la intérprete el tema compuesto para ella, Ni una más, dedicado a la violencia de género y que muchas mujeres ya han hecho suyo.

-¿Cómo va la gira? ¿La está disfrutando?

-La estoy disfrutando muchísimo. No voy a decir que no sintiera un poco de miedo con el primer concierto, sobre todo por cómo me sentiría, pero ya llevamos veinte actuaciones y cada vez lo paso mejor.

-¿Cómo se ha sentido al volver a ponerse ante el público después de tres años de parón? ¿Ha notado su abrazo?

-Sí, por supuesto. Eso es lo principal. Y encontré ese abrazo desde el primer concierto, el de más nervios, en el que volví a reencontrarme con ellos y conmigo misma como artista, después de un alejamiento en el que, sobre todo, fui madre, mujer y persona. Todo ha sido un camino precioso desde entonces, sobre todo porque la gente abre los brazos y me acoge de tal forma que lo único que hace es ayudarme, hacerme crecer y que yo esté cada día más segura.

-¿Qué lección ha aprendido en estos años de reflexión? ¿Qué ha descubierto de usted que haya reflejado en este disco?

--Muchas cosas. Sobre todo, a relativizarlo todo, a que el trabajo es importante, pero no lo más importante. He aprendido a vivir, a saborear las pequeñas cosas. Eso es lo principal que he descubierto.

-¿Tuvo la tentación de olvidarse de Pastora y quedarse solo con Pilar?

--Sí. Cuando tomé la decisión de dejarlo, lo que me liberaba es que Pastora se había convertido en una etapa preciosa, pero que se había acabado. A raíz de ahí, empecé a construir algo nuevo, sin presión. Y fue mi voz interior la que me pidió volver.

-Primero sacó el ‘single’ de ‘La tormenta’, y después conocimos el nombre del disco: ‘La calma’. ¿Quería darle un especial significado?

--Se decidió que el primer single fuera La Tormenta, pero yo tenía en mi cabeza lo de la calma. Después todo encajó y, de alguna manera, refleja todo lo que he pasado en el terreno personal, que fue una tormenta a la que siguió la calma. Con estos dos términos resumía un poco lo que había sido este proceso en mi vida.

-Abre el disco con ‘Vuelves a la vida’. ¿Otra declaración de intenciones?

-Así es. El disco está lleno de frases que dicen cosas de mí, con muchos mensajes, sobre todo de fuerza, de superación, de vitalidad. No quise hacer un disco triste, sino al contrario. He intentado que este trabajo fuera muy positivo porque cuando decidí volver me encontraba en un momento muy dulce.

-Frases y títulos como ‘Invencible’. ¿Es así como se siente en estos momentos?

-Todos somos invencibles porque cualquiera es capaz de sacar la fuerza que no siempre somos conscientes que tenemos. Me siento en un momento en el que estoy disfrutando de todo, tranquila, con una paz interior muy bonita. Y trabajando desde ahí, se puede vencer todo lo malo que te pueda pasar.

-¿Cuál es, a su juicio, la joya del disco?

-Es difícil, porque este disco es con el más tiempo me he tomado, ya que lo he hecho mientras estaba inactiva, escuchando mucho repertorio y quedándome con esas canciones que tenían algo especial. Quizá la joya del disco sería el tema que he compuesto para mi hija, que me seguirá toda la vida y formará parte siempre de mi repertorio. Otra que me gusta mucho es Ni una más, escrita por la cordobesa Vega, que, por cierto, se subirá al escenario a cantarla conmigo el viernes. Ese tema tiene un mensaje que muchas mujeres lo han hecho suyo al decir basta a la violencia de género. Creo que es un lema que une fuerzas y cuando con las canciones ocurren esas cosas, se hacen más especiales.

-Después de dedicar un tema a su hija, ¿piena seguir en la línea de la composición?

--En los últimos discos siempre me ha gustado escribir algo, pero yo no soy autora, soy intérprete, así que siempre voy a delegar el grueso de mi repertorio a esos grandes compositores, que, además, ya escriben a mi medida. Ante eso no puedo competir.

-En este trabajo hay estribillos pegadizos, sonidos comerciales y también un regreso a los orígenes de letras profundas y sentimientos. ¿Ha querido reunirse a sí misma?

--Puede que sí. En el disco anterior el sonido era mas pop, pero aquí he ido escarbando un poco hasta encontrar a esa Pastora de los principios. Hay una mezcla de todo lo que soy yo.

-¿En qué lugar ha quedado la copla en su vida?

--Siempre ha estado ahí y ha formado parte de mi música. Y me llama mucho la atención que, la cante donde la cante, la gente reacciona. Creo que valoro la copla cada día más, y sería impensable que en uno de mis conciertos no apareciese.

-¿En qué consiste su espectáculo?

--Es muy ecléctico. Creo que es todo lo que soy como artista, un espectáculo lleno de muchos colores y matices dentro del mismo concierto. Hay momentos para todo, para cantar, bailar, emocionarse... No falta alguna copla ni el Que no daría yo de Rocío Jurado, que canto desde que era una niña. Por supuesto, hay mucho de este disco, de estas nuevas canciones, pero también algunos temas de los trabajos anteriores que a la gente siempre les gusta escuchar.