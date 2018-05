Los Paseos de Jane Jacobs vuelven para dar una visión distinta de la ciudad

Esta tarde da comienzo en Córdoba el primero de los Paseos de Jane Jacobs, cuya nueva edición coincide con el cumpleaños de la homenajeada que le da nombre. Estos paseos se realizan en honor a la obra de la urbanista y escritora canadiense Jane Jacobs, «que hablaba de una forma distinta de entender la ciudad», afirma uno de los organizadores, Javier Burón. Esta actividad cumple su séptima edición en Córdoba, y durante su trascurso se ofrecerán once paseos abiertos y gratuitos hasta el domingo. Cada uno de ellos trata ámbitos distintos, pasando por la ciencia, la naturaleza y la arquitectura. Pero la intención es que no sea «el típico paseo turístico, sino paseos que fomenten el diálogo», prosigue Javier Burón. Con esta iniciativa se pretende mostrar «una visión distinta de la ciudad, además de contar acontecimientos que no son muy conocidos», declara Pedro Pérez, otro de los organizadores. Por ejemplo, Carmen Mejías, guía del paseo Mirando al cielo: aves urbanas, declara que «quiero compartir cómo yo vivo la ciudad».