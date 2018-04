El Paseo del Prado y el Retiro, candidatura española a Patrimonio de la Unesco

El eje cultural y natural del Paseo del Prado y El retiro es la candidatura a ser Patrimonio de la Humanidad de la Unesco para el 2018. El Consejo de Patrimonio Histórico ha aprobado hoy la candidatura como 'Paisaje de las Artes y de las Ciencias' a la lista de Patrimonio mundial de la Unesco para el 201, propuesta que surge de las conclusiones obtenidas en la 80 reunión de este organismo, según informa Efe.

Para la agencia Atlas: "Es el único sitio del mundo en el que podemos conocer a Goya o a Veláquez; en el que podemos disfrutar de Las meninas o del Gernika. No hay otro lugar que concentre tanta cultura, tantos museos, con el del Prado como punta de lanza. Desde Cibeles hasta Atocha pasando por Neptuno, sin olvidar la gran puerta de Madrid, junto a la que se ubica el otro gran protagonista de la ciudad: el parque de El Retiro. Mezcla de cultura y naturaleza. No hay extranjero que no lo pise, ni madrileño que no lo disfrute. En total 190 hectáreas donde se junta pasado y presente"

Ahora el objetivo es proteger este paisaje y preservar la memoria de un Madrid que creció como ciudad en este eje.