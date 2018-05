«Para hacer humor, nunca me metería en la zona de la religión»

Hablar de Josema Yuste remite inevitablemente a Martes y Trece, uno de los dúos humorísticos más importantes de la España del siglo XX, pero esta mitad de ese loco equipo lleva años demostrando su poderío como actor, y hace más de tres años también como director gracias a la comedia de Ray Cooney Taxi, con la que ha hecho reír a medio país. Este fin de semana, los cordobeses tendrán la oportunidad de, «como mínimo», pasar un buen rato con la historia de un taxista enamorado de dos mujeres, a las que mantiene gracias a ese taxi, que se subirá al escenario del Teatro Góngora el próximo viernes, a las 18.30 y 21.00 horas.

-Lleva más de tres años subido a lomos de su particular ‘Taxi’ de teatro en teatro, aunque cuando se estrenó en Londres estuvo doce años en cartel. ¿Dará para tanto?

-No creo que lleguemos a tanto. Además, en Londres, el teatro es lo más en cultura. Pero tampoco le veo fecha de caducidad a corto plazo.

-¿Cómo está siendo la experiencia de construir la casa desde la base, de su primera incursión en la dirección teatral?

--Muy enriquecedora, divertida y satisfactoria. Yo quería haber dirigido antes, pero no me atreví. Tardo bastante en tomar una decisión en el terreno profesional. Pero ha sido maravilloso porque ya contaba con una experiencia para poder hacerlo. Lo mejor que tiene dirigir es que no tiene jefes por encima.

-Ha empezado tarde en la dirección teatral. ¿Quería apostar por algo seguro para su primera vez en este ámbito?

-No. Nada es seguro en esta profesión. Simplemente, me apetecía no tener a nadie que me dijera lo que tenía que hacer, por encima de mí.

-En este recorrido ha cambiado de compañeros de viaje.

--Varias veces. Eso es normal. A los actores les surgen otros proyectos, algunos se aburren… En el teatro tienes que viajar, trabajas todos los fines de semana del año… Pero todos se adaptan perfectamente.

-Es una función vertiginosa. ¿Cuesta mantener el ritmo?

-No he visto otra función con el ritmo de Taxi. Y yo creo mucho en el ritmo. La risa es algo que tienes que mantener en el espectador continuamente, no puedes dejar que caiga.

-¿Cómo es su taxista bígamo? ¿Cambia en algo respecto a la obra de Cooney?

--Le he dado mi toque personal. El personaje de Cooney es un hombre de los años 80 con toques machistas, en el sentido de que tenía una amante, no otro tipo de machismo. Y yo he creado a un hombre profundamente enamorado de dos mujeres, que trabaja como una bestia para cumplir a todos los niveles con las dos. Y cada una tiene un perfil bien diferenciado. Una es más fiestera y la otra más casera, pero él esta enamorado de las dos personalidades.

-Es una comedia de enredo, casi un vodevil. ¿Es el tipo de humor que más le atrae?

--En parte, sí. El formato me da igual, pero el contenido, no. El tipo de humor que yo denomino del absurdo, surrealista, blanco e inteligente es el que más me gusta, y huyo del humor zafio, grotesco y humillante.

-¿De qué es más fácil hacer humor? ¿Cuál sería para usted un tema intocable?

--Tengo un gran respeto por muchas cosas en la vida, aunque casi todo es susceptible de llevarlo al humor si lo haces con inteligencia. Pero en la zona de la religión nunca me metería. Y ni te cuento con las personas disminuidas. Ni se me ocurre.

-Si siguiera con el dúo Martes y Trece, ¿de qué tema de actualidad haría una parodia?

--Haría una parodia de los reyes, Felipe y Letizia.

-Y yo que lo veía con la coleta rubia de Cristina Cifuentes.

-La verdad es que siempre he dado muy bien de mujer.

-¿Le ha costado que dejen de asociarlo a Martes y Trece?

--No me lo planteo. Sinceramente, me siento muy orgulloso, feliz y contento de haber formado parte de una de las parejas más importantes del humor en la España del siglo XX. Y lo digo con toda sinceridad. Lo he visto en la gente.

-¿Hay alguien a quien podamos denominar sus sucesores, o aquel humor murió con la desaparición del dúo?

--Creo que, aunque ha habido mucha gente que ha practicado un humor como el nuestro, no hay una pareja que se parezca a Martes y Trece. Y las hay muy buenas.

-¿Dónde se siente más a gusto, como actor o como humorista?

-Aún cuando hacía humor con Martes y Trece, yo me sentía actor siempre. Creo que nunca me he sentido humorista. Para mí, humoristas eran Tip y Coll, Forges… He sido un actor que se metió a humorista.

-¿Le veremos alguna vez en un papel dramático?

-Creo que no. Tengo tanta imagen de actor de comedia que es muy difícil que alguien deje sobre mí la responsabilidad de un papel dramático.

-¿Por qué tiene que ir la gente a ver ‘Taxi’?

--Porque no vamos a volver más y garantizo que, como mínimo, se lo va a pasar muy bien.