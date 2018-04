Nueva edición de discos descatalogados de Springsteen

Una nueva caja recopilatoria permitirá disponer a partir del próximo 18 de mayo de los LP que Bruce Springsteen publicó entre 1987 y 1996 y que llevan tiempo descatalogados, en una edición limitada y remasterizada por primera vez en vinilo, informa Efe. Así lo avanzó ayer Columbia Records, en conjunción con Legacy Recordings, que gracias a Bruce Springsteen: The Album Collection Vol. 2, 1987-1996 pondrá otra vez en circulación álbumes como Tunnel of love, Human Touch, Lucky Town y The Ghost of Tom Joad. Los dos primeros aparecerán ampliados al formato de doble LP para «maximizar la calidad del audio», que ha sido cuidado por el ingeniero Bob Ludwig y el colaborador de siempre del Boss, el ingeniero Toby Scott.

Además de los cuatro álbumes de estudio publicados en esos años, el recopilatorio incluirá, entre otras sorpresas, un especial de 12 pulgadas del EP en directo de 1988 Chimes of Freedom.