Muere Lewis Gilbert, director de tres películas de James Bond

El director británico Lewis Gilbert, autor de tres películas de James Bond, murió a la edad de 97 años, según ha anunciado los productores de las aventuras del famoso agente 007. Gilbert había dirigido Solo se vive dos veces (1967), La espía que me amó (1977) y Moonraker (1979).

"Nos enteramos con gran tristeza de la muerte de nuestro querido amigo Lewis Gilbert", dijeron los productores de la saga de Bond, Michael Wilson y Barbara Broccoli en un comunicado publicado la noche del martes.

"Hizo una gran contribución a la industria cinematográfica británica, así como a las películas de Bond", agregaron. "Era un verdadero caballero" cuyas películas son "consideradas clásicos de la serie".

Nacido en Londres en 1920, Gilbert comenzó su carrera en 1945 con The ten year plan, un documental sobre viviendas de posguerra. Director de 30 películas, se lo debe, además de los tres Bond, Alfie (1966),película por la que fue nominado al Oscar al mejor director y convirtió a Michael caine en una gran estrella.

Su última película, Before you go, fue estrenada en el 2002. El cineasta falleció el viernes y será enterrado esta semana en Mónaco, donde residía en los últimos años, según recogen diversos medios británicos.