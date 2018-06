Millares de personas se acercan a los ríos del mundo desde el Guadalquivir

Pocas veces ha estado el Guadalquivir tan bien acompañado a lo largo de todo su curso por la capital cordobesa como este fin de semana. Aunque el día comenzó ayer muy nuboso y con lloviznas intermitentes, miles de personas se acercaron al entorno del Guadalquivir para disfrutar de los diversos actos del Festival Ríomundi. Por la mañana, buena parte del programa estaba centrado en las actividades deportivas, «especialmente de deportes minoritarios y también deportes adaptados para personas con alguna discapacidad funcional», explicó el teniente de alcalde de Turismo, Pedro García, que recorrió la zona dedicada a más de 15 actividades deportivas.

García señaló que el entorno de la Acera Mira al Río es «una zona ideal para hacer deporte, pasear con nuestras familias, y también queríamos mostrar eso a los cordobeses». El edil invitó a toda la ciudadanía a disfrutar del amplio programa de actividades musicales, deportivas, artesanales y gastronómicas de Riomundi.

Así, cientos de niños y no tan niños se divirtieron de lo lindo practicando escalada, rapell, paseos en piragua, vela, baloncesto en silla de ruedas, esgrima o bádminton, entre otras actividades. Ya por la tarde, la zona cercana al Balcón del Guadalquivir parecía un día de botellón en Feria por lo masivo, aunque en este caso para una actividad mucho más sana: una exhibición de la delegación cordobesa de kárate.

En cuanto a la música, el escenario más tempranero este sábado fue el Missisipi, en el Balcón del Guadalquivir, donde reinaban el rock and roll y el swing de Marcos Elvis y Lindy Lovers Swing Córdoba. Después subieron al escenario Gladys Rocking y Los Supersónicos. Y a partir de ahí la música en distintos estilos y matices sonó en todos los escenarios cercanos al Río Grande. En Manhattan comenzaban la noche Jade Tansa, Juan C., Bony Stuche y Amity. En el escenario Támesis había danzas del mundo y actuaban The Time Machine y Momo. En el Nilo se celebraba un taller y muestra de afro dance. El Ganges estaba tomado por el ambiente de Bollywood mientras en el Amazonas sonaba y se bailaba la bachata y la conga cubana.

Pero el plato fuerte de la noche fue la actuación de la banda cordobesa Medina Azahara, que desbordó el escenario Guadalquivir con sus mejores temas. Un concierto vibrante y lleno de enegía que, no obstante, no fue el último del intenso día. Y el programa sigue hoy. No se lo pierdan.