Mikel Santiago vuelve a las librerías con la última noche de Tom Harvey

Tras conquistar a cientos de miles de lectores en todo el mundo con sus dos novelas anteriores (La última noche en Tremore Beach y El mal camino), Mikel Santiago regresa a las librerías con un trabajo absolutamente original y terriblemente adictivo. El extraño verano de Tom Harvey supone un salto narrativo en el estilo del escritor vasco que se aleja discretamente del suspense psicológico para adentrarse con maestría en el thriller más clásico y construir un “quién-lo-hizo” en el que todo el mundo puede ser culpable hasta que se desvele la verdad.

Con El extraño verano de Tom Harvey, Santiago se afianza como una de las firmas de referencia en el panorama internacional del thriller. No en vano, sus novelas ya se han traducido a una decena de idiomas. La publicación de este último trabajo en España coincide con el lanzamiento a lo grande de La última noche en Tremore Beach para el mercado anglosajón: el sello Atria acaba de distribuir la novela en EE.UU. y Canadá, mientras que Simon&Schuster hace lo propio en Reino Unido y los países de la Commonwealth.

SINÓPSIS

Un lugar idílico, bañado por la luz cegadora del Mediterráneo. Una galería de personajes estrafalarios, carismáticos y sospechosos.

“Yo estaba en Roma cuando Bob Ardlan me llamó. Para ser exactos: estaba con una mujer en Roma, cuando Ardlan me llamó. Así que cuando vi su nombre en la pantalla del teléfono pensé: “Qué demonios, Bob. No me llamas en una eternidad y vienes a estropearme el mejor momento del verano.” Y lo dejé sonar.

Dos días después, supe que Bob había caído desde el balcón de su mansión en Tremonte pocos minutos después de marcar mi número. ¿O tal vez le habían empujado? No me quedaba más remedio que pisar el acelerador del coche y plantarme allí para hacer unas cuantas preguntas».

EL AUTOR

Mikel Santiago nació en Portugalete (Vizcaya) en 1975. Consagró su juventud a tocar en bandas de rock y más tarde empezó a publicar relatos y novelas cortas por internet, con los que consiguió llegar a las listas de best sellers en España y Estados Unidos. Sus novelas La última noche en Tremore Beach y El mal camino han cosechado un éxito rotundo de crítica y público en todo el mundo. Tras vivir en Irlanda y Países Bajos durante casi una década, ahora reside en Bilbao y combina su actividad como escritor con la música.