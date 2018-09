Miguel Gómez Losada cuelga su última obra en el CAC de Málaga

El pintor cordobés Miguel Gómez Losada expone hasta el 25 de noviembre su última obra en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, lo que supone su primera muestra individual en un museo y un fuerte impulso a su carrera porque, de alguna manera, «te homologa», dice el artista, que recuerda que en sus quince años de actividad, por este centro internacional han pasado «los mejores pintores del mundo». Y este estreno, que tuvo lugar el pasado 7 de septiembre, lo hace de la mano de Romanza, un conjunto de veinte obras que el artista califica «como una ficción teatral cuyo guión es la pintura», que surgió tras la realización del mural que luce en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, una creación vegetal con la que culminó una etapa. «El cuerpo me pedía incluir en mis obras figuras humanas, y desde el 2012 he estado perfeccionando una narrativa con ellas», continúa el artista, que considera que ha sido con esta colección con la que ha conseguido «consolidar ese lenguaje». Así, los espectadores podrán observar un cambio en la trayectoria del pintor, aunque «esas atmósferas de mis anteriores cuadros no han desaparecido, pero ahora ya no son protagonistas, sino fondos».

Fantasía y ensoñación se funden en la nueva obra de Gómez Losada, que acude en estos cuadros a historias íntimas protagonizadas por personajes pensativos, ensimismados y contemplativos, aunque también se nota una especial predilección por lo rural.

«No hay nada urbano es en esta exposición y tampoco ningún signo de contemporaneidad o actualidad», explica el creador, que quiere reflejar la sensación de que «en el campo y en los pueblos se mantiene el tiempo quieto, y esa atemporalidad es lo que me interesa para la pintura, porque así me escapo de mi presente urbano, de las tecnologías y de la actualidad mediática». El elemento femenino también tiene especial relevancia en esta nueva colección, pero «no ha sido premeditado, simplemente el perfil teatral femenino me parece más interesante, más profundo e íntimo y me estimula mucho para pintarlas». La mayoría de los lienzos son de gran formato, destacando entre ellas El rito, de casi diez metros de largo.