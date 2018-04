Mad Dogs rinde tributo a Joe Cocker en el Góngora

Mad Dogs, considerada la mejor banda española tributo a Joe Cocker, ofreció anoche en la Sala Polifemo un show que recorre lo mejor de la discografía del mítico cantante. Fiel al sonido y estilo del británico de la voz áspera, el grupo se presentó con una amplia formación con banda base, percusiones, sección de metales, teclados, coro y cantante. Un espectáculo incluido en el ciclo Off Topic en el que el público pudo escuchar canciones míticas como ‘You are so beatiful’, ‘Watching the river flow’, ‘Summer in the city’ o ‘Unchain my heart’.