Julio Merino y Pilar Redondo escriben la historia de Betsabé

Los escritores Julio Merino y Pilar Redondo presentaron ayer en el Círculo de la Amistad su última novela, Betsabé y el Rey David, que completa la Trilogía de los Dioses, en la que ofrecen su versión de ficción de esta relación, de la que hay poca documentación histórica, pero en la que respetan el marco histórico que se desprende del relato del profeta Samuel.

El periodista, escritor y miembro de la Real Academia Julio Merino explicó que «esta es la novela más difícil de todas las que he escrito en mi vida, y van ya más de cien, y 8 con Pilar Redondo», pues no hay más documentación que la que se puede leer en la Biblia: los dos Libros de Samuel, el Libro de los Reyes, y el Libro de las Crónicas, «que se escribieron no se sabe cuándo ni por qué». Según dijo, para unos historiadores «Betsabé fue una mujer infiel y casi enferma del sexo y para otros fue lo contrario, casi una santa». Igual sucede con el rey David, que «para unos fue un gran rey, el verdadero hacedor de Israel, y para otros fue un rey cruel».

Pilar Redondo, coautora de la Trilogía de los dioses, reconoció que «es una gran novela y una lectura de la que no se sale indemne». Es «una clase magistral de vida», subrayó la escritora.

Intervino en el acto el expresidente del Círculo, académico y abogado Federico Roca, que calificó la obra como «eminentemente teocrática, donde la figura de la Divinidad única rige la naturaleza en toda su extensión», mientras que José Antonio Navas, médico y profesor de Sexología, señaló que es «una brillante novela donde se reflejan gran parte de las pasiones humanas», y la calificó como una «obra magnífica, amena y sensual».