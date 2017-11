Juan Echanove: "Los sueños de Quevedo no podían faltar en Córdoba"

El actor Juan Echanove se mete en la piel de Quevedo para interpretar 'Sueños', una obra de gran profundidad que trae al Gran Teatro, durante dos funciones, mañana viernes y el sábado, los textos llenos de críticas y sátiras de la sociedad del siglo XVII,que ofrecen grandes semejanzas con la situación actual en España y Europa. La obra, basada en una novela de Quevedo que escribió en su jueventud, ha sido convertida en obra teatral por José Luis Collado, en una coproducción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la LLave Maestra y Traspasos Kultur.

En la presentación de la obra esta mañana, acompañado por el responsable municipal de Cultura y Director del IMAE, David Luque, Juan Echanove ha manifestado que "los sueños de Quevedo no podían faltar en Córdoba", aunque ha admitido que cuando al principio le dijeron que quizá iba a representarla en el Teatro Góngora en lugar de en el Gran Teatro pensó en "qué malfario", dadas las malas relaciones entre los dos autores, que "tenían enfrentamientos a cara de perro". No obstante, dijo, "la platea gongorina me motiva" y esta obra "no podía faltar en una ciudad con la eclosión cultural de las tres cultutras, que tiene una atmósfera especial, donde uno puede acometer todo tipo de teatro".

Echanove califica 'Sueños' como "una obra alucinante", pues descubre "un infierno, al modo del de Dante, de hielo y frío" y en esos niveles de infierno "se va encontrando con personajes y paradigmas de la descomposición social de la época". Para el actor, "si Quevedo viviera hoy en día sería un periodista odiado por todos y necesitado por todos, un periodista punzante y de gran calidad literaria".