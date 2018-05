José Luis Checa expone sus nuevas esculturas

El escultor cordobés José Luis Checa expone desde ayer en la librería La República de las Letras siete nuevas esculturas, cinco de ellas de pared con relieves en tres dimensiones, y dos exentas, que ocupan el lugar central del espacio. En esta ocasión, el artista ha dado color al hierro, tratándolo a fuego, algo muy distinto a lo que se acostumbra a ver. «Yo tatuo el hierro, modelando como si tuviera formas dentro de los mismos relieves», dice Checa, que asegura que estas piezas «son pura imaginación y no representan absolutamente nada», ya que en su proceso de trabajo es muy importante «la interacción entre la obra y el artista». «Yo hago una forma, que me va hablando, y cuando me gusta, la dejo estar. No quiero representar nada, solo que la gente la aprecie», continúa el escultor, que hacía tiempo que no exponía en Córdoba y ahora lo hará hasta el 8 de junio.