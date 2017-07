Imelda May llega a Córdoba en estado puro tras un viraje en su trayectoria

Imelda May estrena nuevo disco. Pero también nuevo estilo. Ella misma afirma que con este trabajo ha dado un giro a su carrera. Life Love Flesh Blood, quinto disco de la irlandesa, está marcado por la ruptura matrimonial con su ex Darrell Higham, con quien estaba casada desde el 2002. Esta ruptura ha llevado a Imelda a romper con todo: con su imagen y con su sonido, mucho más cercano al soul, dejando atrás el rockabilly con el que se dio a conocer. Y todo eso pondrá hoy sobre el escenario del Teatro de la Axerquía, a partir de las 23.00 horas. Cantante precoz, Imelda May siempre demostró un gusto especial por el blues y el rock’n’roll. Alcanzó la celebridad mundial en los Noughties (década de 2000-2010). Su primer disco No Turning Back salió en 2003, año en que se trasladó a Londres con su marido, Darrel Higham, guitarrista de rock and roll y rockabilly. Se catapultó a la fama y su talento vocal único la llevó a ser comparada con cantantes de jazz femeninas tales como Billie Holiday. Este nuevo trabajo nace de las luchas emocionales fruto de su divorcio. Emana de un periodo de dolor y agitación, del que la artista emerge triunfante, virando hacia estilos más coloridos. También ha desaparecido el print de leopardo que acompañaba a casi todas sus prendas y ese peculiar peinado en espiral que protagonizó la portada de su disco Mayhem.

Algunas de las canciones más impactantes de este nuevo álbum, sobre todo las más viscerales como Black Tears, solo pueden escribirse en momentos de profundo pesar y desasosiego. «Me miré en el espejo y vi lágrimas manchadas de maquillaje resbalando por mi cara», dijo en una entrevista. «Más tarde anoté esas dos palabras (lágrimas negras) y se quedaron para siempre conmigo», continuó”. Como sugiere el título, Life Love Flesh Blood (Vida Amor Carne Sangre) refleja una pérdida, pero también un descubrimiento. Un golpe de timón hacia el swing, el jazz y el blues que deja atrás el rockabilly que catapultó a la irlandesa a la fama. Una apuesta arriesgada que, según la crítica, ha sido acertada. May en estado puro.