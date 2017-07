El Hangar: "No se puede amar al ministro de Cultura, ¿quién puede?"

La compañía El Hangar inaugura hoy la programación de Palma Feria de Teatro en el Sur con su espectáculo Cómo amar al ministro de Cultura, montaje con dirección de Chiqui Carabante que interpretan Antonio Aguilar, Chete Guzmán, Luis Miguel Molina y Mónica Mayén. La compañía cordobesa hace gala de su característico humor crítico, para seguir reivindicando el fin de una situación injusta con el mundo del arte y la cultura a través de esta obra escrita por el autor mexicano Enrique Olmos de Ita. Cómo amar al ministro de Cultura se podrá ver a las 19.30 horas en la Sala La Caseta.

Nos colamos en los preparativos de la obra que abre la 34º edición de Palma, Feria de Teatro en el Sur, Cómo amar al Ministro de Cultura, para hablar con Antonio Aguilar y Chiqui Carabante. Entre los últimos retoques de la función, nos hablan de su espectáculo, su participación en Palma y de cómo surgió todo esto.

-Bueno, lo primero. ¿De qué trata la obra?

-Chiqui: Es la típica historia, bueno, hasta cierto punto, de tres artistas de provincia. A mí el término «de provincia» no me gusta nada, me parece un invento franquista. Pero aparte de eso, son tres artistillas que se van a la capital a intentar triunfar y no lo consiguen y, de repente, arman un plan para salir de la miseria y, vamos a dejarlo en que no lo consiguen.

-Antonio: Meten mucho la pata. ¡Muchísimo!

-La historia es de un dramaturgo mexicano, ¿Cómo llegáis hasta ella?

-Antonio: Pues fue un poco todo -fueron los tres hippies estos, interrumpe Chiqui- a través de un contacto. Enrique Olmo de Ita (el autor) era un compañero y amigo de Luismi. Y, a través de él, nos pusimos en contacto en una de las visitas que Enrique hizo a Madrid y hablando un día propusimos montar algo todos juntos y, un poco, indagamos sobre este tema. Sobre la vida y la forma de vivir que tenemos nosotros en Madrid también.

-Chiqui: La indagación es más bien que el texto, si no biográfico, si que lo es hasta cierto punto, porque hay una peripecia que no sucede en vuestra vida real -se dirige a Antonio- o, al menos, yo no me he enterado. Pero es bastante biográfico.

-Hay una identificación.

-Chiqui: Son tres compañeros de piso que viven juntos. Ellos (los actores) son tres compañeros de piso que viven juntos...

Antonio: Sí, sí, sí. Ese texto nace de esa idea pero mezclado con alguna historia nuestra y tal. Cosas que introdujimos nosotros para sacar este texto adelante.

-Vosotros, sobre todo Antonio Aguilar que es de Palma del Río, sois de la generación que ha crecido con la Feria.

-Antonio: Pues casi. Yo nací con la Feria. Treinta y cuatro años tiene la Feria y treinta y cuatro tengo yo.

-¿Cómo habéis visto su evolución a lo largo de los años?

-Antonio: ¡Pues con cuatro años me gustaba más! -bromea el actor entre risas- . No, lo que sí que es verdad es que cuando era pequeño era cuando disfrutaba esto. Era como una fiesta. La semana grande del año en Palma. Porque lo demás era Semana Santa, Navidades y estas cosas. Y cuando era chiquitino y venía por aquí y veía a la gente con los pelos largos y eso. Algo picaba por dentro.

-Después de 34 años años, ¿se puede decir que Palma apuesta más por el teatro que el ministro de cultura?

-Antonio y Chiqui: ¡Ya lo veréis en la obra!

-¿Se puede amar al ministro de cultura?

-Chiqui: ¿Quién puede? No, no se puede. Bueno, ¡hasta Hitler en su casa sería simpático! Pero no, no lo creo. Ja, ja.

-¿Próximos proyectos después de la Feria?

-Antonio: Estamos trabajando en un nuevo espectáculo, Probables, escrito por Chiqui y en el que solo actúo yo sobre unos textos. Con eso estamos ahora.

Cómo amar al ministro de Cultura narra la aventura de tres culturetas de provincia que se mudan a la capital dispuestos a triunfar en el mundo del arte. Un actor sin trabajo, súper preparado pero al que nadie conoce porque no aparece en televisión, llega a aceptar ser sodomizado en un papel para una película de segunda. Una joven que se propone hacer un taller de literatura a puerta fría y un escultor que acaba en un ‘call center’. Hartos de la situación, deciden secuestrar al ministro de Cultura para exigirle mejoras en el sector.

El Hangar llega a Palma, Feria de Teatro en el Sur con esta divertida obra que, entre risas, pone de manifiesto la delicada situación por la que pasa el mundo de la cultura. Esta compañía desde su nacimiento ha mostrado un fuerte compromiso en sus obras con «los entresijos y achaques de la humanidad», como ellos mismos lo llaman. De este modo, sus miembros luchan por una vuelta a una situación más justa, valiéndose del teatro como «herramienta para denunciar la injusticia de este mundo».