Una función extraordinaria

Autor: versión teatral de Juan Carlos Rubio sobre la novela de Constance de Salm.

Intérpretes: Kiti Mánver y Chevi Muraday.

Dirección: Juan Carlos Rubio.

El pasado sábado asistimos a la puesta en escena de Sensible, función que merece el calificativo de extraordinaria. Juan Carlos Rubio hace una excelente versión de la novela Veinticuatro horas en la vida de una mujer sensible, de la francesa Constance de Salm. Sensible narra cómo transcurre un día de la vida de Constance, una aristócrata viuda, rica y en la madurez de la vida que piensa que su amante le es infiel. Kiti Mánver borda este papel hecho a su medida por Rubio. Es un monólogo al que Kiti traslada todos los matices de los celos que la perturban, dentro de una desgarrada interpretación en la que en cada momento se ve crecer a la actriz y al personaje. Un monólogo de palabra al que Muraday responde con otro de cuerpo, excelente en su concepción tanto en su faceta de coreógrafo como de bailarín. Entre los dos dibujan esa imperceptible línea entre el amor y la desesperación para configurar una intensa mezcla entre romanticismo y tensión dramática.

EL RELOJ DE LA VIDA / Si la interpretación es asombrosa, no lo es menos la escenografía que ofrece Kurt Allen Wilmer a través de una plataforma giratoria, en un constante movimiento de reloj, que hace pensar en la vida que se le acaba a Constance, todo rodeado por un inmenso armario con las puertas que muestran los espejos de esa misma vida cuando se abren. La iluminación se hace angustiosa mediante los claroscuros diseñados por Juanjo Llorens, que crean una perfecta atmósfera triste y atormentada en la que se mueven los intérpretes según las notas del espacio sonoro creado por Julio Awad, música perturbadora que permite a Albert, el amante, expresar su íntimo dolor en una danza que envuelve la tribulación del alma de Constance.

Rubio dirige la función con maestría sin dejar cabo suelto, acercándose a todos los matices de la obra en una simbiosis perfecta con Muraday y Kiti Mánver, con la que forma un tándem difícil de superar.