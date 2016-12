Fallece Gil Parrondo, director artístico ganador de dos Oscar

Trabajó mano a mano con directores como Orson Welles, David Lean, Franklin J. Schaffner, George Cukor y los españoles Juan Antonio Bardem, Mario Camus, José Luis Garci y Pilar Miró; y colaboró, ideó o proyectó la escenografía de películas tan conocidas y reconocidas como 'Lawrence de Arabia', 'Doctor Zhivago', 'Alejandro Magno', '55 días en Pekín', y 'El Cid', amén de 'Patton' (1970) y 'Nicolás y Alejandra' (1971), ambas del realizador Franklin Shaffner y ambas galardonadas con un Oscar por su dirección artística. Era Gil Parrondo (Luarca, 1921), uno de los directores de arte más reconocidos del mundo, y un artesano de la escenografía. El creador murió ayer en Madrid. Y además de las dos estatuillas de Hollywood y una tercera nominación por 'Viajes con mi tía' de George Cukor, contaba también en su haber con cuatro premios Goya, en este caso por su labor en 'Canción de cuna' (1994), 'You're the one' (2001), 'Tiovivo c. 1950' (2005) y 'Ninette' (2006), todas de José Luis Garci.

Sus orígenes artísticos se remontan a 1935, año en que ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando donde fue discípulo del pintor Vázquez Díaz, aunque finalmente se decantó por la dirección artística. Tras la guerra civil española, ingresó en la productora Cifesa. Allí colaboró con el escenógrafo Sigfrido Burmann en películas como 'Locura de amor' (1948) de Juan de Orduña. En 1952 se independizó y debutó con los decorados de las 'Tres historias de amor' de Hugo Fregonese. Luego llegaron las superproducciones estadounidenses rodadas en España y Gil Parrondo se consolidó y alcanzó fama internacional. Tanto que fue tentado en numerosas ocasiones para mudarse a Hollywood, pero el prefirió no moverse de Madrid.

TELEVISIÓN Y TEATRO

Llevaba el cine en las venas y lo vivió desde el principio al final de su vida, así igual fue miembro fundador de la Academia Española de Cine (y reconocido con la Medalla de Oro de la institución en 1999), que compitió por su presidencia en el 2006, con 85 años. No puedo ser, el puesto se lo llevó Ángeles González-Sinde. Pese a su edad, seguía en activo. Acaba de rodar 'Cold Skin', aún sin estrenar, a partir de la novela 'La pell freda' de Albert Sánchez Piñol, y estaba preparando un proyecto sobre Picasso con Carlos Saura.

La televisión y el teatro también le tentaron. Trabajó en series como 'Anillos de oro' de Pedro Masó y 'La Regenta' de Fernando Méndez-Leite, y montó la escenografía de piezas teatrales como 'Arsénico y encaje antiguo' (1987), 'Tres sombreros de copa' (1992) y 'El diario de Ana Frank' (2002) de José Tamayo.