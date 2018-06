«Espero que esta película divierta y haga reflexionar sobre los ancianos»

Tras Clandestinos y La partida, el director cordobés Antonio Hens llega este fin de semana a los cines de toda España con ¡Oh Mammy Blue!, un tercer largometraje con el que, sin alejarse del humor y la ironía, se acercará a un público más mayoritario debido a su carácter familiar y divertido. Con un reparto de lujo encabezado por Carmen Maura, María Pujalte y Antonio Molero, Hens propone una alocada comedia de mujeres que pretende convertir en una buena alternativa al fútbol.

-El próximo viernes estrena ‘¡Oh Mammy Blues!’ ¿Qué encierra esta película detrás de ese título tan musical?

-Encierra una historia romántica entre una legendaria rockera española que vive en una residencia de ancianos y un nuevo residente, todo ello salpicado por música de rock y por la dura y estricta regulación de la residencia, impuesta por su directora.

-Ha contado con Nacho Mastretta para la banda sonora. ¿Es un musical?

-Aunque es una película sobre música, no es un musical porque sus temas no están narrando nada sobre los sentimientos de los personajes ni de los acontecimientos que suceden, pero sí es una película musical porque tiene el rock como leitmotiv.

-Da la sensación de que es una alocada comedia de mujeres. ¿Es una reivindicación feminista?

-No. En absoluto. No reivindica nada, simplemente es una película que habla sobre la rebeldía con un tono divertido, y no representada por quienes suelen serlo, que son los jóvenes, sino por los mayores, y he decidido que esos mayores sean mujeres.

-Parece que con este largometraje quiere llegar a un público más mayoritario. ¿Es así?

-No lo he pretendido. Simplemente he adoptado para esta nueva película un punto de vista, un enfoque, que, tal vez, sea más familiar por los elementos que tiene, pero no ha sido una búsqueda premeditada. Realmente, ha sido por las circunstancias. Esta película tiene mejores medios económicos que las anteriores y, por tanto, he podido hacer un buen reparto y puede llegar a un mayor número de personas.

-A pesar de todo, supongo que no renuncia a su forma de ver el mundo y las relaciones humanas.

-En absoluto. Cada película es un momento en tu vida. Además, creo que es importante el tipo de filme que uno pueda producir. Hay cierta relación entre la comercialidad de una película y la campaña que uno puede hacerle.

-¿Le costó mucho que Carmen Maura protagonizara el filme? ¿Por qué la quería a ella?

-La quería a ella porque el espíritu de su personaje es muy rebelde y, de entre las actrices de su edad que podían encarnar el personaje de Laura, ella es la más irreverente, rebelde y simpática al mismo tiempo, son papeles en los que se siente cómoda y que ha hecho con anterioridad. No me costó que participara porque a ella le gustó el guión. El trabajo estuvo en espera hasta la fecha en la que pudimos rodar con ella porque es una actriz que tiene mucho trabajo y compromisos.

-¿Cómo ha sido trabajar con ella?

-Muy bien. Ha sido muy generosa, ha tenido en todo momento en cuenta que estaba en una producción independiente y lo ha hecho todo muy fácil.

-El resto del reparto también es muy potente.

-Sí, todo un lujo. Tenemos de villana a María Pujalte, que propuso muchas cosas gamberras para su personaje; a Ramón Barea, que hace del galán dorado; a Itziar Aizpuru, que tiene un Goya por Loreac; y a María José Alfonso, Antonio Molero y Natalia Roig. Todos son actores cómicos, ideales para esta película.

-¿Qué espera de esta película?

-Espero que haga reír al público, que lo entretenga, y le haga reflexionar sobre la situación de nuestros ancianos y que salgan del cine con una mirada diferente hacia ellos. La tercera edad está ahí y todos estamos predestinados a pasar por ella. Los mayores también tienen sus deseos de vivir y el único limite está en la vida.

-Parece que con este filme da un giro a su carrera. ¿Es un antes y un después en su trayectoria?

-Es diferente en mi carrera, tanto por la temática como por el tipo de producción. Que sea un antes y después lo dirá su funcionamiento en taquilla. Si va muy bien, supongo que me respaldará para hacer otra película de estas dimensiones. De todas formas, mi carrera es muy variada, uno no vive de hacer cuatro películas en 15 años. Yo alterno los trabajos de dirección de películas con la dirección de series de televisión o con la producción. Y no voy a renunciar a hacer cine muy independiente.

-¿Cómo ha recibido la aprobación de la Ley del Cine en Andalucía. ¿Cree que pueden cambiar las cosas?

-Sí. Además, el Gobierno andaluz se ha reunido con el sector para tratar de perfilarla muy bien y es un paso más. Lo que ocurre es que, independientemente de las leyes, está la realidad cinematográfica. Por otro lado, también existe una protección, sobre todo a las grandes televisiones, y es complicado hacer cine contra ellas. Pero, pese a todo, la ley es una maravilla, teníamos que tenerla.

-El próximo viernes se estrena su nueva película en sesenta localidades, incluida Córdoba, y lo hace en medio de un Mundial de fútbol. ¿Le preocupa?

-No. De hecho, está premeditado porque mi película es de mujeres, y las que van al cine son las mujeres. Los hombres van porque las acompañan. Buscamos esta fecha porque hay que llenar de contenido la oferta visual más allá del fútbol. Espero que las mujeres que no quieran pasar calor y deseen entretenerse acudan en masa a ver mi película. Y no soy el único que ha tenido la idea, esta semana se estrenan quince películas.

-¿Que proyectos tiene ahora?

-Estoy preparando una película que se llama Mi gran despedida y que espero empezar a rodar en invierno.