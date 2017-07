La Diputación presenta en Londres una nueva plataforma creativa

La Diputación de Córdoba, junto a otras entidades de siete países europeos, participó ayer en Londres en la presentación de la plataforma desarrollada en los últimos dos años a través del proyecto Break in the desk, destinado a impulsar y mejorar la competitividad de las industrias creativas y culturales. Esta plataforma, presentada ayer en el Royal Festival Hall, pretende constituir un punto de encuentro y foro de discusión de la comunidad de creativos y organizaciones intermediarias (como agencias de desarrollo económico, cámaras de comercio, organizaciones sociales y universidades) en Europa donde poder interactuar, compartir experiencias y anunciar eventos.

El encuentro de Londres sirvió, además, para analizar los principales resultados logrados a través de este proyecto que ha trabajado, entre otros aspectos, el método lienzo, una adaptación realizada por los propios artistas e instituciones participantes que resulta útil para analizar y mejorar las capacidades empresariales de las industrias creativas y que ya ha sido utilizado por más de 300 creativos en diferentes países europeos.

Tras varias acciones piloto realizadas en Córdoba y en Nantes, Break in the desk ha permitido la elaboración de un manual para las break in acción o intervenciones creativas, como herramienta con la que los creativos puedan impulsar la innovación en las empresas.