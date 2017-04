Diego El Cigala se sube al escenario de la Axerquía

Diego el Cigala actuará el próximo 19 de mayo en el Teatro de la Axerquía, donde ofrecerá su nuevo espectáculo, titulado Voz y piano, un montaje íntimo en el que el artista se presenta más cercano que nunca y ofrecerá un repertorio de grandes éxitos, desde la zambra al bolero. Tras su experiencia con Bebo Valdés con Lágrimas Negras, el cantante se proyectó por encima de sus límites geográficos, culturales y humanos, trascendiendo el flamenco y la habitual guitarra que lo acompañaba siempre. En este montaje, El Cigala recuerda todas las épocas del mundo del bolero, incluyendo temas de Roberto Carlos, José Feliciano, Rocío Jurado y Francisco Céspedes. «En este repertorio me la he jugado porque yo siempre he tenido mucho respeto a todas las músicas», aseguró recientemente el artista.