Descubren un saltamontes incrustado en un cuadro de Van Gogh

Una conservadora del Museo de Arte Nelson-Atkins, en Kansas City (Misuri), ha descubierto un saltamontes incrustado de más de un siglo en la gruesa pintura de 'Los Olivos' de Vincent van Gogh, que se exhibe en este museo americano.

Según un comunicado de esta pinacoteca, el descubrimiento es solo uno de los resultados emocionantes que surgieron cuando el estudio científico y la investigación histórica del arte se combinaron en el museo para comprender mejor el proceso del artista.



The Nelson-Atkins Museum of Art in Kansas City

"'Los Olivos' es una pintura muy querida en Nelson-Atkins, y este estudio científico no hace más que aumentar nuestra comprensión de su riqueza", afirma el director del museo, Julián Zugazagoitia. "Van Gogh trabajó al aire libre, y sabemos que él, al igual que otros artistas 'plein air', lidió con el viento y el polvo, la hierba y los árboles, y las moscas y los saltamontes".

La cabeza y las patas

Mientras examinaba la pintura con aumento óptico, la conservadora Mary Schafer descubrió el pequeño saltamontes incrustado en la pintura. El insecto se encontró en el primer plano inferior del paisaje, pero los visitantes no pueden verlo a través de una observación casual. "No es inusual encontrar insectos o material vegetal en una pintura que se completó al aire libre", señala Schafer, que afirma que en este caso, los conservadores tenían "curiosidad por saber si el saltamontes se podría utilizar para identificar la temporada concreta en la que se pintó este trabajo".

El equipo se puso en contacto con el paleoentomólogo Michael S. Engel, profesor de la Universidad de Kansas, para su posterior estudio. Engel observó que faltaban el tórax y el abdomen del saltamontes y que no se veía ningún signo de movimiento en la pintura circundante, lo que indicaba que el insecto estaba muerto antes de aterrizar en el lienzo de Van Gogh. El saltamontes no se puede utilizar para una datación más precisa de la pintura.

Pintura al aire libre

Van Gogh describió su práctica de pintura al aire libre y los desafíos en una carta de 1885 a su hermano, Theo: "¡Solo ve y siéntate al aire libre, pintando en el mismo lugar! Luego suceden todo tipo de cosas como las siguientes: debo haber recogido un buen centenar de moscas y más de los cuatro lienzos que obtendrás, sin mencionar el polvo y la arena... cuando uno los transporta a través del brezo y a través de los setos unas pocas horas, las ramas rasgan a través de ellos...".



El cuadro 'Los Olivos'

Aunque el saltamontes se convierte en un tema interesante para los visitantes del museo, se está llevando a cabo una investigación más significativa sobre 'Los Olivos'. El análisis del asesor científico de Mellon, John Twilley, confirma que Van Gogh utilizó un tipo de pigmento rojo que se desvaneció gradualmente con el tiempo. Estos hallazgos sugieren que las áreas donde Van Gogh empleó este rojo, ya sea solo o mezclado con otros colores, parecen un poco diferentes en la actualidad que cuando se completó la pintura.

Las letras del artista a menudo se refieren a sus obras por sus colores dominantes, lo que significa que los cambios más recientes en la apariencia pueden presentar incertidumbre sobre a qué pintura se refirió Van Gogh en sus descripciones. Se están llevando a cabo más investigaciones para evaluar el impacto de estos cambios de color. Se espera que la investigación aclare la apariencia original de Los Olivos y ofrezca una comprensión más clara de su lugar dentro de la serie de trabajos de van Gogh sobre este tema.