Denuncian «abandono» y «expolios diarios» en el yacimiento de Ategua

Muchas esperanzas, muchas promesas, pero hasta ahora no hemos visto nada», asegura Antonio Osuna, presidente de la Asociación de los Amigos de Ategua, un yacimiento que declara que está en estado de «abandono» y que sufre «expolios diarios». Así, el colectivo reclama los «compromisos adquiridos» por las instituciones –Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Córdoba, Diputación y Universidad-- hace más de un año y que se haga realidad el objetivo de conservar y proyectar el yacimiento, del que todos los expertos reconocen su importante valor histórico y arqueológico. «Ategua está igual o peor que hace un año», considera Osuna, que cree que «las tareas de limpieza no se están llevando a cabo correctamente», ya que «se están estropeando los restos, pasando por encima de muros o de algún aljibe que quizá no está a la vista», algo que ha «denunciado» varias veces en la mesa de la comisión de seguimiento que se creó con representantes de estas instituciones, además de la propia asociación, para poner en marcha convenios específicos que tuvieran como objetivos que el sitio fuera visitable, la conservación y proyección de los restos arqueológicos, así como la mejora de sus accesos.

Entonces no se habló de fechas concretas, pero sí se subrayó que sería una realidad «lo antes posible». Para Osuna, esa «realidad» está «muy lejos». «La noche del pasado martes estuve allí con el vicepresidente de la asociación y vimos a cuatro personas dentro del yacimiento con detectores de metales, buscando monedas y otras cosas, y eso es todos los días», ya que el vallado «está roto por muchos sitios». Por otro lado, Osuna también se queja de los obstáculos «burocráticos» que «no han permitido gastar el dinero que aportó la Diputación» y teme que este año «vamos por el mismo camino».

«La exconsejera de Cultura Rosa Aguilar prometió que se iba a hacer una limpieza superficial de la muralla, lo cual no se ha llevado a cabo, así como la apertura del yacimiento dos veces al mes, y a estas alturas solo se abre en un par de ocasiones, cuando nosotros organizamos algún evento», como el de Las Lunas de Ategua, que este año no se celebrará «por falta de medios y porque «ya no nos dejan el espacio», continúa Osuna.

DESAPARICIÓN DE PIEZAS \\ La asociación, compuesta por 180 miembros, «está en vías de desaparición», según señala su presidente, ya que «la gente se cansa de ver cómo se gasta dinero en otros yacimientos y este está sometido a la dejadez» y, después de «30 años luchando por Ategua, solo hay promesas», mientras que «cada día se está deteriorando», eso «sin contar con que están desapareciendo piezas», recalcando que la «única defensa que tiene Ategua es la asociación».

Respecto a la comisión creada, Osuna declara que «solo se han convocado tres reuniones» y la siguiente cita tendrá lugar el 15 de octubre, donde su principal reclamación será que el yacimiento sea visitable porque así la gente «respetará» Ategua. Por su parte, el delegado municipal de Cultura y representante del Ayuntamiento en la comisión de seguimiento de Ategua, David Luque, reconoce que el convenio se firmó con la intención de poner en valor el yacimiento y que sea visitable, pero «las competencias de las administraciones están muy delimitadas» y, en el caso del Ayuntamiento, «ahora mismo está volcado con los restos arqueológicos de Cercadilla, que es competencia propia, con lo cual nuestras inversiones presupuestarias, por obligación y por ley, deben dirigirse a ese yacimiento».

A pesar de esto, Luque asegura que comunicará a la asociación Amigos de Ategua en la próxima reunión de la comisión que si de ese foro «sale un proyecto redactado para Ategua que encaje dentro de las inversiones financieramente sostenibles, el Ayuntamiento de Córdoba lo asumiría como propio y lo realizaría, aunque sea caro», pero «hace falta ese proyecto redactado y pagado» para poner en marcha esa financiación.